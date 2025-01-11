Delta Force Mobile перенесли на лето 2025 года

Команда Team Jade объявила, что мобильная версия популярного шутера от первого лица Delta Force, выход которой был запланирован на этот месяц, перенесена на лето 2025 года. В официальном сообщении разработчики пояснили, что игра требует дополнительной оптимизации, чтобы соответствовать высокому уровню качества, которого заслуживают игроки.

В своем заявлении на социальных платформах Team Jade написали:

«Как ни посмотри, Delta Force – это очень амбициозный проект, который будет таким и дальше. Мы тщательно проанализировали наш производственный процесс и пришли к выводу, что текущий график выпуска мобильной версии не позволяет нам предоставить тот топовый опыт, которого вы ждёте и заслуживаете».

Теперь мобильная версия Delta Force появится летом 2025 года.

Разработчики также отметили, что игра уже демонстрирует отличную производительность на мобильных устройствах, однако они хотят потратить дополнительное время, чтобы обеспечить стабильную работу на максимально широком спектре устройств.

Team Jade пообещали, что 2025 год станет значимым для сообщества Delta Force. Разработчики планируют множество нового контента: как минимум пять новых оперативников, семь новых карт, а также оружие, транспорт и «другие крутые фишки».

Несмотря на то, что изначально Delta Force воспринималась как игра с обилием микротранзакций, игроки уже убедились в обратном. Это качественный шутер, способный конкурировать с лучшими представителями жанра. Некоторые даже называют Delta Force лучшей «Battlefield-игрой» за последние годы, так как она впечатляет своими широкими открытыми картами, классической системой классов, транспортными средствами, режимами и даже интерфейсом.

Может, это и немного напоминает легендарную серию FPS от EA, но, учитывая текущие проблемы в мире Battlefield, у Delta Force есть все шансы привлечь внимание игроков.