Разработчики Delta Force рассказали об особенностях консольной версии

Бесплатная Delta Force дебютирует на консолях 19 августа 2025 года. Сразу после премьеры мы сможем сыграть в сетевых соревновательных режимах, а заодно и в бесплатной сюжетной кампании Black Hawk Down. Кампания, которая дебютировала в первую очередь на ПК, будет доступна для скачивания всем желающим в виде бесплатного DLC.

В новом видео разработчики знакомят нас с функциями, которые они подготовили для PS5 и XSX. Это, прежде всего, управление, которое должно быть идеально адаптировано к геймпадам (с полным отображением кнопок), а также модифицированный интерфейс и графика, хорошо адаптированная к возможностям PS5 и XSX; со стабильными 60 fps («практически без каких-либо падений частоты кадров», как утверждают авторы).

Delta Force — это интересный эксперимент в игровой индустрии. Этот шутер не только соперничает с Battlefield 2042 в плане сетевого режима, но и предлагает новую концепцию на рынке.