Deltarune получил продолжение: Вышли 3 и 4 главы

Продолжение ролевой игры Deltarune от Тоби Фокса, автора Undertale, стало доступно 4 июня. Игроки теперь могут пройти сразу две новые главы - третью и четвёртую. Они вышли на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Nintendo Switch, включая подтверждение релиза для будущей Switch 2 — там игра появится уже 5 июня.

Как и прежде, история Deltarune разворачивается в волшебном и мрачноватом мире, напоминающем Undertale. Главный герой — школьник Крис, попадает вместе с одноклассницей Сьюзи в загадочный Тёмный мир. Там они знакомятся с Ральзеем, который рассказывает о древнем пророчестве и роли героев в борьбе за баланс между светом и тьмой.

С выходом новых эпизодов Deltarune изменила модель распространения — теперь игра стала платной. В Steam она стоит 1099 рублей, а на консолях цена составляет 25 долларов. Ранее первые две главы распространялись бесплатно.

На момент публикации, количество одновременных игроков в Steam превысило 120 тысяч — это новый рекорд для Deltarune.