Брутальный hack'n'slash в фэнтезийном мире Demon Skin стал доступен на консолях ©

Заострите свой топор и возьмите свой лучший меч в образе Demon Skin, hack'n'slash с ролевой игрой, платформером и боевыми механиками от ESDigital Games и Ludus Future, выпущенной сегодня на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch. Игра также скоро появится в Epic Games Store.

В дополнение к выпуску Demon Skin, ESDigital также объявила, что игра будет включать бесплатное DLC, ранее выпущенное в Steam, Crossroad of the Worlds, которое исследует прошлое главного героя, прежде чем превратиться в демона, сокрушающего монстров. В консольной версии также добавлены элементы управления, ориентированные на контроллер, а также исправлены ошибки.

Demon Skin — это брутальный hack’n’slash, действие которого происходит в грубом темном фэнтезийном мире, который сочетает в себе уникальную боевую механику, элементы RPG и файтинга, а также некоторые элементы платформера. Благодаря гибкой боевой системе каждый игрок может придумать свою уникальную тактику, умело комбинируя стойки с различными видами оружия для достижения максимальной эффективности в бою.

Тьма проникла в дальние уголки вселенной и теперь угрожает всему миру. Только могущественный Орден Странников, члены которого обладают сверхчеловеческими божественными способностями, может противостоять этой угрозе. Один из Странников становится свидетелем зловещего ритуала восстановления могущественного древнего артефакта. Пытаясь сорвать церемонию, он попадает в поток энергии, высвобождаемой артефактом, — и мгновенно превращается в демона! Чтобы вернуть себе прежний вид, Страннику понадобится украденный после ритуала артефакт, отправив его на поиски, сражаясь по пути с полчищами демонов.