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Den of Wolves TBA
Экшен, Кооператив
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Создатели GTFO представили кооперативный экшен Den of Wolves

butcher69
Новости

На церемонии 2023 Game Awards шведская компания 10 Chambers анонсировала свою следующую игру Den of Wolves, которая описывается как "техно-триллер с кооперативными ограблениями".

В своем пресс-релизе, последовавшем за анонсом на Game Awards, разработчики подробно рассказали о проекте, в котором бывшие разработчики Payday возвращаются к близкому и дорогому для них жанру.

"Поднимитесь из подполья Мидуэй-Сити в качестве профессиональных преступников, участвующих в конфликтах между конкурирующими корпорациями, действуя на жестоком черном рынке города и предлагая свои услуги тому, кто больше заплатит. Считайте себя важной частью экосистемы промышленного шпионажа, саботажа, убийств - или "несанкционированных поручений", как говорят в костюмах. От вас и вашей команды зависит успешное осуществление футуристических, поражающих воображение ограблений, которые стирают границы реальности.

"Разработайте план, соберите информацию и выполните задание любыми средствами. В Мидуэй-Сити нет ни страны, ни вероисповедания. Все, что имеет значение, - это бесперебойный денежный поток, и он в вашем распоряжении. Это Den of Wolves".

Хотя игра все еще находится на стадии пре-продакшена, 10 Chambers успели многое рассказать о грядущем шутере, включая подробности о его сеттинге - Мидуэе, реальной территории США, которая была превращена в либертарианский рай нерегулируемого капитализма, породившего революцию в области биозащиты, которая привела к сверхвысоким инновациям ценой огромных гуманитарных затрат. Действие игры разворачивается в 2097 году, игрокам предстоит совершить серию интеллектуальных штурмов, в которых будут задействованы стелс и захватывающие перестрелки.

10 Chambers также утверждает, что в Den of Wolves будут развивающиеся сценарии, а ключевой особенностью станет самостоятельность игрока, включая планирование ограбления и его реализацию по своему усмотрению.

Den of Wolves сначала выйдет в раннем доступе Steam на ПК.

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