3D-тактический краулер подземелий Desktop Dungeons: Rewind стал доступен для ПК ©

Берлинский (Германия) издатель практических игр PRISMATIKA и независимый разработчик игр QCF Design из Кейптауна (Южная Африка) сегодня объявили, что их 3D-тактический краулер подземелий Desktop Dungeons: Rewind, который представляет собой любовно сделанный 3D-римейк Desktop Dungeons, стал доступен для ПК в Steam и магазин Humble Bundle.

Desktop Dungeons: Rewind — это трехмерный ремейк культовой, отмеченной наградами (Excellence in Design — IGF Awards) микро-головоломки с подземельями Desktop Dungeons, выпущенной десять лет назад и получившей признание критиков. Это динамичный, стратегический и захватывающий головоломный roguelike-экшен с великолепно обновленными визуальными эффектами, которые оживляют путешествие по подземельям с притягательной яркостью.