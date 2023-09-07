Point-and-click приключение Desolatium обзавелась датой релиза и новым трейлером

Приключенческая игра Desolatium в жанре point-and-click-адвенчуры выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam и Epic Games Store) 27 октября, объявили издатель SOEDESCO и разработчик Superlumen.
Сюжет Desolatium основывается на психоделическом творчестве небезызвестного литератора Говарда Филлипса Лавкрафта, который стал популярен в игровой индустрии как никакой другой писатель. Игроку предстоит взять на себя роль четырех персонажей с четырьмя разными путями и пунктами назначения. Решения, которые вы принимаете, могут иметь неожиданные последствия, которые приведут вас к разным концовкам.
Картер просыпается на кровати в странной комнате. Он ничего не помнит, даже своего имени; когда он оглядывается вокруг, он подозревает, что что-то не так. Ему необходимо сбежать оттуда и выяснить, что происходит. Когда друзья Картера обнаруживают, что он исчез, начинается настоящее путешествие. Что, если бы все мифы и существа, о которых они читали, были реальными?
Нужно Тодду на них в суд подать, персонажи со старфилда