Point-and-click приключение Desolatium получило новый трейлер ©

Издательство SOEDESCO и разработчик Superlumen представили новый трейлер приключенческой игры Desolatium в жанре «укажи и щелкни», которая будет выпущена в 2023 году для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam, Epic Games Store).

Погрузитесь в известные мифы Лавкрафта совершенно по-новому в этом захватывающем графическом приключении с видом от первого лица и элементами хоррора на выживание.

Вам предстоит расследовать загадочные события, чтобы найти того, кто скрывается за всем этим безумием. Но вы можете найти то, что не искали, так как обнаружение происходящего перенесет вас в мир тьмы, ужаса и безумия, то есть в ЗАПУЩЕННЫЙ мир.

Примите участие, как никогда раньше, в захватывающей тайне, основанной на мифах Лавкрафта, полной загадок, сект и первобытных божеств.

Картер просыпается на кровати в незнакомой комнате. Он ничего не помнит, даже своего имени; когда он оглядывается, он подозревает, что что-то не так. Ему нужно сбежать оттуда и выяснить, что происходит. Когда друзья Картера обнаруживают, что он исчез, начинается настоящее путешествие. Что, если все мифы и существа, о которых они читали, были реальными?

Заберитесь в их головы, чтобы исследовать все подсказки и подсказки, каждая из которых имеет свои уникальные способности и характеристики.