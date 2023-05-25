Кейд-6 возвращается! - Первый трейлер расширения The Final Shape для Destiny 2 ©

На игровой выставке PlayStation Showcase 2023 компания Bungie удивила фанатов популярного шутера Destiny 2 премьерой захватывающего синематика, посвященного предстоящему дополнению под названием The Final Shape. Хотя подробности о новом контенте остались в секрете, разработчики обещают ознакомить нас расширением на отдельном мероприятии 22 августа 2023 года. Именно там они раскроют все секреты и нововведения, которые ждут нас в The Final Shape.

Кинематографический трейлер позволяет заглянуть в сюжетные эпизоды, где главные герои готовятся к новому испытанию. Однако настоящей сенсацией стало появление легендарного Кейда-6 в финальной части видео. Похоже, разработчики решили вернуть этого популярного персонажа во вселенную Destiny, чтобы он мог снова присоединиться к своим товарищам и поддержать их в нешуточной схватке.