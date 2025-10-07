Количество игроков в Destiny 2 упало до исторического минимума

Destiny 2 в своё время была одной из наиболее популярных многопользовательских игр. После того, как Bungie была приобретена PlayStation, уровень продуктивности студии значительно упал, появились сообщения о плохой рабочей атмосфере и новых проблемах.

Это привело к резкому падению популярности Destiny 2, которая ранее имела стабильно высокую базу игроков. Большинство игроков теперь отказались от неё, и среднее количество игроков в Steam составляет всего около 16 000 в день. Игра сейчас переживает не лучшие времена и не обязательно станет тем, что полюбят фанаты. Качество игры упало, а значит, и количество игроков сократилось.

Если взглянуть на статистику игроков Destiny 2 за последние месяцы на SteamDB, то видно, что среднесуточное количество игроков составляло 30–40 тысяч, но на данный момент эта цифра упала более чем вдвое и составляет всего 7–16 тысяч.

Это ухудшение качества игры действительно разочаровало фанатов, которые заявили, что больше не доверяют Bungie. В различных публикациях о Destiny 2 и даже о слухах о Destiny 3 фанаты открыто выражали своё недоверие.

Даже о недавнем дополнении к Destiny 2 отзывы на странице в Steam — «в основном негативные». У Bungie дела тоже идут не очень хорошо: они разрабатывают Marathon, и дела идут не очень хорошо.

Недавно инсайдер предсказал, что Marathon станет еще одним оскорблением для уже пострадавшей компании, и даже ранний прием тестировщиков был негативным, что заставило студию отложить выпуск игры.