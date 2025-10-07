Количество игроков в Destiny 2 упало до исторического минимума

Destiny 2 в своё время была одной из наиболее популярных многопользовательских игр. После того, как Bungie была приобретена PlayStation, уровень продуктивности студии значительно упал, появились сообщения о плохой рабочей атмосфере и новых проблемах.
Это привело к резкому падению популярности Destiny 2, которая ранее имела стабильно высокую базу игроков. Большинство игроков теперь отказались от неё, и среднее количество игроков в Steam составляет всего около 16 000 в день. Игра сейчас переживает не лучшие времена и не обязательно станет тем, что полюбят фанаты. Качество игры упало, а значит, и количество игроков сократилось.
Если взглянуть на статистику игроков Destiny 2 за последние месяцы на SteamDB, то видно, что среднесуточное количество игроков составляло 30–40 тысяч, но на данный момент эта цифра упала более чем вдвое и составляет всего 7–16 тысяч.
Это ухудшение качества игры действительно разочаровало фанатов, которые заявили, что больше не доверяют Bungie. В различных публикациях о Destiny 2 и даже о слухах о Destiny 3 фанаты открыто выражали своё недоверие.
Даже о недавнем дополнении к Destiny 2 отзывы на странице в Steam — «в основном негативные». У Bungie дела тоже идут не очень хорошо: они разрабатывают Marathon, и дела идут не очень хорошо.
Недавно инсайдер предсказал, что Marathon станет еще одним оскорблением для уже пострадавшей компании, и даже ранний прием тестировщиков был негативным, что заставило студию отложить выпуск игры.
Ой, надо же... Сначала вырезаем платные сюжетные DLC и другой контент, активно играемся в политику, потом наглухо отрезаем доступ к игре "неправильным странам". Что же может пойти не так, действительно. Одна из самых отвратительных студий в современной индустрии. Даже Ив Гийемо святой по сравнению с этими вы*лядками
Сами игроков выгнали из игры своими блокировками, а потом. Ой, а что случилось, почему не играют в нашу игру...
Дык, мало того, что куча недовольных, так ещё и CIS отрезали. Всё правильно делают, ога.
ПыСы. Один из тех, кто только-только начал осваивать игру и отрезали доступ. Без костылей уже не войти в игру. И ладно бы надо было просто логиниться с ВПН, так ещё и Стим(!) надо с ВПН запускать.
не надо никакой стим с впн запускать, запускаешь впн потом игру и играешь, но во время игры впн постоянно должен работать
Сойсоня=Мыло.ру
как часто бывает игру сгубил донат, помню бросил в 2021 , когда «бесплатную» версию ограничили буквально до 3 планет с 4-5 миссиями и резаным пвп
Что за история такая?
еще одно донатное гов....ще подыхает,какая потеря...
Сони дурни купили разрабов хало, нужно было делать подобную игру а не донатную помойку.
Я слышал они отрубили доступ ру, бр и вродк кз, так то не жалко малоумных
KZ вроде работает, хотя давно не заходил. РУ и БР - в первых рядах под козырёк взяли, прости тутки...
Первая часть была лучше, довольно много приятных воспоминаний оттуда. Вторая же с самого релиза не зашла и была отправлена на полку пылиться.
Как в воду глядел, оказывается.