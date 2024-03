В сеть просочились подробности обновления Destiny 2 Into the Light

Инсайдер, связанный с Destiny 2, сообщил о дополнительных деталях обновления игры Into the Light. Предполагается, что ключевое событие в мире Destiny 2 состоится в начале апреля.

Пользователь Reddit с ником Veracsflail1 опубликовал скриншот сообщения Discord от лидера команды Destiny 2, в котором были раскрыты некоторые детали предстоящего обновления. Источник информации, известный как Лиз, ранее делившийся достоверной информацией о Destiny 2, заявил, что миссии Into the Light будут проходить на ранее известных планетах, причем каждую неделю будет представлена ​​новая планета. Также источник подтвердил предыдущие слухи о переиздании оружия Recluse и Hammerhead , отметив, что их украшения вернутся в Эверверс. Помимо этого, Лиз упомянула, что другие старые виды оружия будут переизданы с добавлением новых .

Основная цель Into the Light заключается в заполнении значительного пробела в контенте до официального релиза основного дополнения Destiny 2 под названием The Final Shape, который изначально планировался на февраль, но был отложен до июня.