В сеть просочились подробности обновления Destiny 2 Into the Light

Инсайдер, связанный с Destiny 2, сообщил о дополнительных деталях обновления игры Into the Light. Предполагается, что ключевое событие в мире Destiny 2 состоится в начале апреля.
Пользователь Reddit с ником Veracsflail1 опубликовал скриншот сообщения Discord от лидера команды Destiny 2, в котором были раскрыты некоторые детали предстоящего обновления. Источник информации, известный как Лиз, ранее делившийся достоверной информацией о Destiny 2, заявил, что миссии Into the Light будут проходить на ранее известных планетах, причем каждую неделю будет представлена новая планета. Также источник подтвердил предыдущие слухи о переиздании оружия Recluse и Hammerhead , отметив, что их украшения вернутся в Эверверс. Помимо этого, Лиз упомянула, что другие старые виды оружия будут переизданы с добавлением новых .
Основная цель Into the Light заключается в заполнении значительного пробела в контенте до официального релиза основного дополнения Destiny 2 под названием The Final Shape, который изначально планировался на февраль, но был отложен до июня.
А последнее ДЛС разве не как финальное планировалось? Или я путаю?
текущее?
К свету - это промежуточное между текущим и финальным, финальной формой.