NetEase анонсировала новый мобильный ролевой шутер Destiny: Rising, основанный на популярной научно-фантастической франшизе от Bungie. Действие игры разворачивается в альтернативной временной линии вселенной Destiny, где события происходят после Темных Веков. В этот период Железные Лорды помогли человечеству освободиться от тирании и начать объединение для борьбы с инопланетными угрозами. Игрокам предстоит стать частью нового поколения Светоносцев, которых воскрешают таинственные существа — Призраки. Главная цель — восстановить величие человечества и защитить его будущее.

В Destiny: Rising игроки смогут выбирать между видом от первого и третьего лица, что отличается от традиционных игр серии Destiny. Игра предложит различные способы управления, включая сенсорное и геймпадное, обеспечивая более гибкий подход для геймеров. Также вместо создания собственного Стража игрокам предстоит управлять уже существующими персонажами, у каждого из которых будут уникальная история, личность и навыки.

Игра предложит как кампанию для одиночного прохождения, так и совместные Strikes для шести игроков, а также совершенно новые режимы PvE и PvP. Особое внимание будет уделяться кооперативному элементу, позволяя игрокам создавать кланы и настраивать общие игровые пространства для взаимодействия.

Локации Destiny: Rising обещают быть разнообразными и уникальными. Игроки смогут посетить такие места, как святилище Haven, ледяное древнее метро Jiangshi и засушливые просторы Red Sea Rift. Важным элементом игры станет добыча, включая мощное экзотическое оружие с различными комбинациями черт, что является визитной карточкой серии Destiny.

Сотрудничество NetEase и Bungie нацелено на то, чтобы привнести опыт игр серии Destiny на мобильные устройства. Этан Ванг, старший вице-президент NetEase, выразил радость от возможности работать с Bungie, подчеркивая, что Destiny — это невероятная франшиза с преданной фан-базой по всему миру. Креативный руководитель Bungie Терри Редфилд отметил, что компания с нетерпением ждет, когда мобильные геймеры смогут насладиться новой интерпретацией вселенной Destiny.

Destiny: Rising — это первый результат инвестиций NetEase в Bungie, на сумму более 100 миллионов долларов, о которых было объявлено около шести лет назад. Для фанатов игры уже открыт процесс регистрации на участие в закрытом альфа-тестировании, которое состоится в следующем месяце.