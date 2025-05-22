NetEase и Bungie открыли предварительную регистрацию в Destiny: Rising на iOS

Для обладателей смартфонов под управлением Android регистрация откроется позднее. Теперь Destiny попробует себя в качестве мобилки с закосом под Genshin Impact.

NetEase Games объявила старт предварительной регистрации на Destiny: Rising — пока только через App Store. Заинтересованные игроки могут «забронировать» участие, чтобы получить бонусы после релиза. Те, кто с андроид-устройствами, пока могут оставить заявку на официальном сайте, а позже — и в Google Play.

Особый интерес вызывает закрытое тестирование, которое начнётся 29 мая для жителей США и Канады. Участникам предложат оценить обновлённый контент: например, пройти сюжетные миссии в зоне Красного моря, где предстоит снять древнее проклятие с региона Веридия и узнать о планах таинственного Кабала.

Пока неизвестно, когда проект выйдет в полноценный релиз, но NetEase намекает, что коллективные цели по предзаказам помогут разблокировать дополнительные бонусы для всех участников.