Состоялся выход мобильного RPG шутера Destiny: Rising

Компании Bungie и NetEase выпустили мобильную игру Destiny: Rising, события которой разворачиваются во вселенной одноименной серии. Проект представляет собой RPG-шутер для устройств под управлением iOS и Android.

Игрокам доступен масштабный мир, полноценная сюжетная кампания, а также PvP- и PvE-режимы. В Destiny: Rising можно играть за нескольких персонажей из вселенной Destiny и переключаться между видом от первого и третьего лица.

Новинка распространяется по условно-бесплатной модели и уже доступна для загрузки в цифровых магазинах, в том числе и в России. Стоит учесть, что полный размер клиента со всеми загруженными ресурсами составляет 13.80 ГБ. Официальный запуск игровых серверов запланирован на 28 августа в 10:00 по московскому времени. На данный момент игра не имеет поддержки русского языка.