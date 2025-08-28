ЧАТ ИГРЫ
Destiny: Rising 28.08.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
4.1 15 оценок

Состоялся выход мобильного RPG шутера Destiny: Rising

Extor Menoger

Компании Bungie и NetEase выпустили мобильную игру Destiny: Rising, события которой разворачиваются во вселенной одноименной серии. Проект представляет собой RPG-шутер для устройств под управлением iOS и Android.

Игрокам доступен масштабный мир, полноценная сюжетная кампания, а также PvP- и PvE-режимы. В Destiny: Rising можно играть за нескольких персонажей из вселенной Destiny и переключаться между видом от первого и третьего лица.

Новинка распространяется по условно-бесплатной модели и уже доступна для загрузки в цифровых магазинах, в том числе и в России. Стоит учесть, что полный размер клиента со всеми загруженными ресурсами составляет 13.80 ГБ. Официальный запуск игровых серверов запланирован на 28 августа в 10:00 по московскому времени. На данный момент игра не имеет поддержки русского языка.

