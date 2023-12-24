Detroit Become Human стала самой продаваемой игрой Sony в России за 2023 год

Ввиду недавней утечки Insomniac стали известны продажи игр Sony, начиная с 1997 года.
Стоит отметить. что по данным «М-Видео» игры на физических носителях покупает лишь 1% от общемирового значения.
Топ продаваемых игр в России за 2023 год выглядит следующим образом;
- Detroit: Become Human;
- The Last of Us: Part 2;
- Until Dawn;
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection;
- Death Stranding ;
- Days Gone;
- LittleBigPlanet 3;
- Spider-Man (2018);
- Ghost of Tsushima;
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
Тайтл перешёл отметку в 9 млн копий. В 2021 году Detroit: Become Human достигла 6,5 млн, а в 2022 году цифра проданных единиц преодолела порог в 8 млн.
кайфовал от этой игры когда то.
Детройт шикарная кто не играл, рекомендую. Реально твои выборы влияют.
Детроит это абсолютное величие. Навеки в сердечке)
самая не интересная и серая игра, какую можно найти.
За бесценок наверное расхватали залежалые копии.
Это бродилка-говорилка или там есть во что играть? Не играл просто...
это интерактивное кино (по мне одна из самых лучших игр)
Антил даун и детроит - лучшие интерактивные кинчики, остальные не смогли.
Причем тут Sony и Quantum Dream ?🤔
Это не внутренняя студия сони. Они лишь сотрудничали
дела давно минувших дней =)
не спорь с дебилами. На мой ответ было -15. на тему зашло меньше 10. значит урод накручивает. Я свой удалил. Еще один у... док в моем черном списке.
P.S. Да посмотрите что постит - это же во всех сферах надо быть ЭКСперДом