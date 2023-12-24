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Detroit: Become Human 25.05.2018
Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 1 863 оценки

Detroit Become Human стала самой продаваемой игрой Sony в России за 2023 год

Simple Jack

Ввиду недавней утечки Insomniac стали известны продажи игр Sony, начиная с 1997 года.

Стоит отметить. что по данным «М-Видео» игры на физических носителях покупает лишь 1% от общемирового значения.

Топ продаваемых игр в России за 2023 год выглядит следующим образом;

  • Detroit: Become Human;
  • The Last of Us: Part 2;
  • Until Dawn;
  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection;
  • Death Stranding ;
  • Days Gone;
  • LittleBigPlanet 3;
  • Spider-Man (2018);
  • Ghost of Tsushima;
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Тайтл перешёл отметку в 9 млн копий. В 2021 году Detroit: Become Human достигла 6,5 млн, а в 2022 году цифра проданных единиц преодолела порог в 8 млн.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
ALEX-220

кайфовал от этой игры когда то.

7
6363

Детройт шикарная кто не играл, рекомендую. Реально твои выборы влияют.

0
Floww

Детроит это абсолютное величие. Навеки в сердечке)

0
Stalker608

самая не интересная и серая игра, какую можно найти.

0
РикоЧико

За бесценок наверное расхватали залежалые копии.

0
Аристов--Черный

Это бродилка-говорилка или там есть во что играть? Не играл просто...

-4
daimon_pg

это интерактивное кино (по мне одна из самых лучших игр)

4
wianewa daimon_pg

Антил даун и детроит - лучшие интерактивные кинчики, остальные не смогли.

-1
Pimba

Причем тут Sony и Quantum Dream ?🤔

Это не внутренняя студия сони. Они лишь сотрудничали

-8
makeavelli

дела давно минувших дней =)

0
Trofikus

не спорь с дебилами. На мой ответ было -15. на тему зашло меньше 10. значит урод накручивает. Я свой удалил. Еще один у... док в моем черном списке.

P.S. Да посмотрите что постит - это же во всех сферах надо быть ЭКСперДом

0