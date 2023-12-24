Detroit Become Human стала самой продаваемой игрой Sony в России за 2023 год

Новая адвенчура от студии Quantic Dream, в которой любая сюжетная ситуация может разрешиться одним из внушительного множества вариантивных исходов. Развитие ситуации зависит только от принимаемого вами выбора.

Игра исследует вопросы человечности и саму суть того, кем и чем является человек. Это не просто организм с множеством органов и нервов, это нечто другое, способное чувствовать, думать, осознавать себя. В таком случае, может ли что-то другое стать человеком? Например, робот, результат человеческого мышления. Сможет ли он обзавестись душой?