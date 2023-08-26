Плюшевый медведь Тед пытается выжить в Detroit: Become Human

Ютубер eli_handle_b.wav, который в свое время поместил Остина Пауэрса в Mass Effect и Джона Уика в ремейк Resident Evil 4, ко всеобщему удовольствию сегодня решил устроить еще одно уморительное приключение.
Его последнее видео сочетает в себе отрывки из фильма "Третий лишний" со сценами из Detroit: Become Human и в этот раз неугомонному медведю предстоит пережить ряд неприятных событий. Как выяснилось, мир Detroit: Become Human суров не только к андроидам, говорящим плюшевым медведям тоже приходится нелегко.
Detroit: Become Human - приключенческая компьютерная игра с элементами интерактивного кино, разработанная французской компанией Quantic Dream.
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Двуличность оставьте да, Лесли Нильсона то вы с радостью приветствовали лайками, а тут нашего медведя задизлайкали, это что за переобувочка? Автору респект за старание, возможно это творит один и тот же человек.
Один и тот же.