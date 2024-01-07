Фанатский ремастер Deus Ex на Unreal Engine 5 получил новое геймплейное видео

В марте 2023 года мы сообщали вам о проекте, цель которого — перенести классическую Deus Ex на Unreal Engine 5. Недавно его авторы представили новым видео о разработке. В этом видео также представлены многочисленные игровые эпизоды, а также сцены сравнения оригинальной и обновленной версий.

DXU24 пытается сделать Deus Ex полностью играбельной на Unreal Engine 5. Это означает, что мод будет использовать преимущества некоторых новых графических и технических улучшений UE5. Например, мы можем ожидать улучшение освещения. Кроме того, его конечной целью будет предложить первоклассный опыт виртуальной реальности.

Хоть моддер и утверждает, что DXU24 не является ремастером, это не совсем так. Как мы ясно видим, в нем есть множество улучшений освещения и графики. Впрочем, понятно, почему моддер так говорит – он старается защитить проект от писем юристов по авторским правам.

Мод не воссоздает никакие защищенные авторским правом ресурсы, содержащиеся в Deus Ex. Для этого также потребуется запустить оригинальную игру. Тем не менее, это похоже на ремастер классического шутера от первого лица.