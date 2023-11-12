Netflix и Capcom показали новые кадры из аниме-сериала Devil May Cry

В рамках недели Geeked Week, проводимой Netflix, компания Capcom и американский гигант показали первые кадры долгожданного аниме-сериала Devil May Cry. Это одна из самых долгожданных и интересных адаптаций из тех, что есть на счету у обоих издательств, таких как недавняя Castlevania или Dragon's Dogma, учитывая любовь фанатов к Данте и его вселенной.

Создатели обещают максимально сохранить стиль и вселенную игры, чтобы дать фанатам то, о чем они давно просят, и погрузить тех, кто не знаком с Данте и его приключениями, в атмосферу этой увлекательной серии. Всего месяц назад был анонсирован Devil May Cry, и вот уже настало время поделиться несколькими крохотными крупицами новой информации об этом проекте, пока без даты и с общим "скоро".

Devil May Cry - серия приключенческих видеоигр, созданная Хидеки Камией и разрабатываемая и издаваемая в основном компанией Capcom. В центре событий серии - охотник на демонов Данте, который пытается предотвратить вторжение демонов на Землю. Серия всегда ценилась за стильные бои, высокое качество производства и запоминающиеся персонажи - поистине культовый состав героев и антигероев.

Поэтому важно сохранить эти элементы в сериале Netflix, а это задача не из легких.