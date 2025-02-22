10 рейтинговый сезон Diablo 2: Resurrected начнется 8 марта

Жители Санктуария будут рады вновь увидеть своего странствующего спасителя. От ваших рук пали несметные орды демонов, но они по-прежнему угрожают миру. Санктуарию нужны защитники! Вернитесь в Diablo 2: Resurrected 7 марта и сокрушите армии Преисподней в 10-м рейтинговом сезоне!

10-й рейтинговый сезон

В предшествующих рейтинговых сезонах Diablo II: Resurrected искатели приключений продемонстрировали свое мастерство, спасая Санктуарий. Игроки состязались, увековечивая свои имена в таблице лидеров и заодно вселяя ужас в истерзанные сердца демонов.

10-й рейтинговый сезон — новая возможность как можно быстрее достигнуть 99-го уровня и обзавестись мощной экипировкой. Нам уже не терпится узнать, кому из вас хватит целеустремленности, чтобы ворваться в таблицу рейтинга на этот раз.

График начала 10-го рейтингового сезона:

Северная Америка - 7 марта, 17:00 PST

Европа - 8 марта, 02:00 CET

Азия - 8 марта, 10:00 KST

Как и ранее, принимать участие в 10-м рейтинговом сезоне можно будет в нескольких режимах:

Без дополнения: Обычный режим рейтинговой игры, включающий прохождение только четырех классических актов кампании.

Героический без дополнения: Режим рейтинговой игры с одной жизнью, включающий прохождение только четырех классических актов кампании.

Обычный: Обычный режим рейтинговой игры, включающий прохождение пяти актов кампании, в том числе контента дополнения Lord of Destruction.

Героический: Режим рейтинговой игры с одной жизнью, включающий прохождение пяти актов кампании, в том числе контента дополнения Lord of Destruction.

Если вы еще не участвовали в рейтинговом сезоне, то наверняка хотите узнать, что происходит с предметами в общем тайнике, когда сезон заканчивается.

Когда закончится 9-й рейтинговый сезон, все рейтинговые персонажи перейдут в соответствующую нерейтинговую группу. Предметы из общего тайника этой группы персонажей будут перенесены в новые вкладки, из которых можно только забирать предметы. Для таких отсеков тайника будет стоять галочка рядом с пометкой «Прошлый». Все предметы из 8-го рейтингового сезона, хранящиеся в этих вкладках, будут утеряны. Вы сможете забрать предметы из 9-го сезона, которые хотите оставить, в течение всего 10-го сезона. Когда он подойдет к концу, место предыдущих предметов в этих вкладках займут предметы из общего тайника 10-го сезона. Не забудьте забрать нужные предметы, пока они не исчезли навсегда!

Желаем вам успехов в истреблении демонов и поисках добычи в новом рейтинговом сезоне.