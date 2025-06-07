11 рейтинговый сезон Diablo 2: Resurrected начнется 21 июня

Жители Санктуария будут рады вновь увидеть своего странствующего спасителя.

От ваших рук пали несметные орды демонов, но они по-прежнему угрожают миру. Санктуарию нужны защитники! Вернитесь в игру 21 июня и сокрушите армии Преисподней в 11-м рейтинговом сезоне!

11-й рейтинговый сезон

В прошлых рейтинговых сезонах Diablo 2: Resurrected искатели приключений продемонстрировали свое мастерство, спасая Санктуарий. Игроки состязались, чтобы увековечить свои имена в таблице рейтинга, и заодно вселяли ужас в истерзанные сердца демонов.

11-й рейтинговый сезон — новый шанс принять участие в гонке лидеров: как можно быстрее достигнуть 99-го уровня и обзавестись мощной экипировкой. Нам не терпится узнать, кому из вас хватит целеустремленности, чтобы ворваться в таблицу рейтинга в этот раз!

График начала 11-го рейтингового сезона:

Северная Америка - 20 июня в 17:00 PDT

Европа - 21 июня в 03:00 МСК

Азия - 21 июня в 09:00 KST

Как и прежде, принимать участие в 11-м рейтинговом сезоне можно будет в нескольких режимах:

Без дополнения - Обычный режим рейтинговой игры, включающий прохождение только четырех классических актов кампании.

Героический без дополнения - Режим рейтинговой игры с одной жизнью, включающий прохождение только четырех классических актов кампании.

Обычный - Обычный режим рейтинговой игры, включающий прохождение пяти актов кампании, в том числе контента дополнения Lord of Destruction.

Героический - Режим рейтинговой игры с одной жизнью, включающий прохождение пяти актов кампании, в том числе контента дополнения Lord of Destruction.

Если вы еще не участвовали в рейтинговом сезоне, то наверняка хотите узнать, что происходит с предметами в общем тайнике, когда сезон заканчивается.

Когда закончится 10-й рейтинговый сезон, все рейтинговые персонажи перейдут в соответствующую нерейтинговую группу. Предметы из общего тайника этой группы персонажей будут перенесены в новые вкладки, из которых можно только забирать предметы. Для таких отсеков тайника будет стоять галочка рядом с пометкой «Прошлый». Все предметы из 9-го рейтингового сезона, хранящиеся в этих вкладках, будут утеряны. Вы сможете забрать предметы из 10-го сезона, которые хотите оставить, в течение всего 11-го сезона. Когда он подойдет к концу, место предыдущих предметов в этих вкладках займут предметы из общего тайника 11-го сезона. Не забудьте забрать нужные предметы, пока они не исчезли навсегда!

Желаем вам успехов в истреблении демонов и поисках добычи в новом рейтинговом сезоне.

Разработчики Diablo II: Resurrected