Сезоны Diablo 3 "не будут такими насыщенными" после выпуска Diablo 4 ©

Если вы еще не окунулись в 28-й сезон Diablo 3, воспользуйтесь этой возможностью, поскольку Blizzard заявляет, что будущие сезоны не будут столь обширными, поскольку команда переключит свое внимание на Diablo 4.

Генеральный менеджер Blizzard по Diablo Род Фергюссон пояснил, что, хотя 29-й сезон Diablo 3 будет иметь новую сезонную тематику, "она не будет такой насыщенной, как 28-й сезон". После этого 30-й сезон и последующие будут повторять предыдущие сезоны, с "сочетанием и подбором косметики и функций предыдущих сезонов", чтобы сохранить немного свежести, пока команда переходит к Diablo 4.

Это, конечно, понятно, но несколько печально - Diablo 4 довольно сильно отличается от предыдущих игр, поэтому я уверен, что найдутся игроки, которым понравится возвращаться к прошлым частям. Если это вы, то, возможно, выстраивайте свои ожидания соответствующим образом.

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