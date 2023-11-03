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Diablo 4 06.06.2023
7.5 979 оценок

Анонсировано первое DLC для Diablo 4 - Сосуд ненависти

GRAF_RAGE
Новости

В ходе открывающего шоу Blizzcon 2023 был показан тизер-трейлер первого контентного дополнения для Diablo 4, которое должно выйти в конце следующего года.

Дополнение носит название Vessel of Hatred (Сосуд ненависти) и судя по атмосфере игрокам придется отправиться куда-то в глубины Тораджанских джунглей (может быть даже в тот самый Травенкаль) чтобы соприкоснуться с одним из старших зол — Мефисто.

Подробнее о DLC можно будет узнать летом, возможно, на следующем мероприятии Xbox в июне.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Вы задолбали удалять и писать заново новости

1
antonborisov198
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1
Virus89

Прям как в 3 Диабло, длсом добавили новый класс - некроманта.
Ждём здесь тоже самое: новый класс и минимум 40 долларов за это!

1
Flosstikss

Таков путь!

1
gliga142

КОГДАА ??? ахахахах , а че не в начале 2026 ? ппц они слоупоки ..

-1
JustA_NiceGuy

А зачем торопить события, когда есть сезоны через каждые несколько месяцев)

1
Shеpard JustA_NiceGuy

Сезоны это не продолжение сюжета, а так бессмысленная убивалка времени.

0
gliga142 JustA_NiceGuy

3 месяца .. там сюжета на 5ч ..

0
HomeWork

Сосуд отсосут!

-1
Wolfenstein

мелкософт ненависти 666 dlc уже к концу этого года

-1
buddaset

игра без экономики , просто мертвое создание. хватило на релиз.

-1
Pycckuu_XAKEP

у этих как обычно всё завязано на ненависти ко всему...

-3