Анонсировано первое DLC для Diablo 4 - Сосуд ненависти

В ходе открывающего шоу Blizzcon 2023 был показан тизер-трейлер первого контентного дополнения для Diablo 4, которое должно выйти в конце следующего года.
Дополнение носит название Vessel of Hatred (Сосуд ненависти) и судя по атмосфере игрокам придется отправиться куда-то в глубины Тораджанских джунглей (может быть даже в тот самый Травенкаль) чтобы соприкоснуться с одним из старших зол — Мефисто.
Подробнее о DLC можно будет узнать летом, возможно, на следующем мероприятии Xbox в июне.
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Прям как в 3 Диабло, длсом добавили новый класс - некроманта.
Ждём здесь тоже самое: новый класс и минимум 40 долларов за это!
Таков путь!
КОГДАА ??? ахахахах , а че не в начале 2026 ? ппц они слоупоки ..
А зачем торопить события, когда есть сезоны через каждые несколько месяцев)
Сезоны это не продолжение сюжета, а так бессмысленная убивалка времени.
3 месяца .. там сюжета на 5ч ..
Сосуд отсосут!
мелкософт ненависти 666 dlc уже к концу этого года
игра без экономики , просто мертвое создание. хватило на релиз.
у этих как обычно всё завязано на ненависти ко всему...