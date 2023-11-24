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Diablo 4 06.06.2023
7.5 1 003 оценки

Благодаря бесплатному доступу, рейтинг Diablo 4 в Steam улучшается

Procy_on
Новости

Дебют Diablo 4 в Steam был неудачным. Однако после нескольких вялых недель прием игры на этом сервисе начал улучшаться.

На текущий момент, если учитывать только отзывы игроков за последние 30 дней, 71% из них хвалят D4. Напротив, если учитывать все отзывы со дня запуска игры, то доля положительных рецензий составляет 65%.

Немалую роль в улучшении настроения игроков, судя по всему, сыграл запущенный три дня назад бесплатный пробный доступ, который продлится до 28 ноября. Это предложение, безусловно, способствовало росту популярности игры в Steam: вчера был установлен новый рекорд активности - 23 037 одновременно играющих игроков.

Конечно, после окончания срока действия бесплатной версии эти показатели сильно снизятся, но, судя по количеству положительных отзывов, игра понравилась большинству игроков, опробовавших D4 на халяву.

-4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
INqus1tor

Я думаю они увидят,что бесплатная версия привлекла много игроков и сделают игру бесплатной.Либо снизят цену на игру,что на мой взгляд выглядит логично,так как цена не оправдана

0
TheNikolay00

Цену они вряд-ли снизят, хотя можно было бы, с учётом того, что основная часть дохода не с продажи самой игры, а внутриигровые покупки

0
Никому ничего

Для объяснения этого "эффекта" существует простая мудрость: "на халяву и уксус сладкий".

0
Сунь хунь

За бесплатно и гуано-шоколад

-3
pudovik1704

Вот хитрожопые,хаха...Крутят,мутят...Но это их не спасет...Игра ...овно,что не делай,конфету не слепишь ..

-5
Glukinc

Ну может как с тройкой и допилят чего. В целом качнул варвара 20лвл, норм играется.

1
alexik131 Glukinc

Трабл в том что кач и пройти разок норм, а эндгейм пока нулевый)

-2
Phoentice Glukinc

Все верно , весь что есть контент заканчивается до 20 лвл там ни че дальше интересного нет.

0