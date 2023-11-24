Благодаря бесплатному доступу, рейтинг Diablo 4 в Steam улучшается

Дебют Diablo 4 в Steam был неудачным. Однако после нескольких вялых недель прием игры на этом сервисе начал улучшаться.
На текущий момент, если учитывать только отзывы игроков за последние 30 дней, 71% из них хвалят D4. Напротив, если учитывать все отзывы со дня запуска игры, то доля положительных рецензий составляет 65%.
Немалую роль в улучшении настроения игроков, судя по всему, сыграл запущенный три дня назад бесплатный пробный доступ, который продлится до 28 ноября. Это предложение, безусловно, способствовало росту популярности игры в Steam: вчера был установлен новый рекорд активности - 23 037 одновременно играющих игроков.
Конечно, после окончания срока действия бесплатной версии эти показатели сильно снизятся, но, судя по количеству положительных отзывов, игра понравилась большинству игроков, опробовавших D4 на халяву.
Я думаю они увидят,что бесплатная версия привлекла много игроков и сделают игру бесплатной.Либо снизят цену на игру,что на мой взгляд выглядит логично,так как цена не оправдана
Цену они вряд-ли снизят, хотя можно было бы, с учётом того, что основная часть дохода не с продажи самой игры, а внутриигровые покупки
Для объяснения этого "эффекта" существует простая мудрость: "на халяву и уксус сладкий".
За бесплатно и гуано-шоколад
Вот хитрожопые,хаха...Крутят,мутят...Но это их не спасет...Игра ...овно,что не делай,конфету не слепишь ..
Ну может как с тройкой и допилят чего. В целом качнул варвара 20лвл, норм играется.
Трабл в том что кач и пройти разок норм, а эндгейм пока нулевый)
Все верно , весь что есть контент заканчивается до 20 лвл там ни че дальше интересного нет.