Blizzard анонсировала десятый сезон Diablo 4 под названием «Сезон инфернального хаоса», который стартует 23 сентября. Игроков ждут новые разломы хаоса, сюжетные испытания, уникальные предметы и механики, которые изменят привычный геймплей.

Главное новшество — сюжетная цепочка «Пески Хаоса», где вместе с убийцей Шайан из ордена Виз-Джак’таар предстоит расследовать источник появления Разломов Хаоса. Героям нужно выследить пятерых членов Падшего Совета и сразиться с главным противником сезона — Бартуком, Лордом Хаоса.

Разломы Хаоса станут ключевым элементом: они будут встречаться в подземельях Адского Прилива и Кошмара. Запечатывая их, игроки будут зарабатывать прогресс сезона — Почитание Виз-Джак’таар, а также получать магические, редкие и легендарные бонусы.

Особую угрозу представляют волны Хаоса, которые могут случайно заменить обычные и значительно повысить сложность боя. За риск полагаются более ценные награды, а в конце пути ждет встреча с Советом Падших или самим Бартуком.

Новый сезон также вводит доспехи Хаоса — особые элементы экипировки, которые открывают нетрадиционные слоты и позволяют персонализировать билд. Эти уникальные предметы можно будет добывать, выполняя сезонные задания и побеждая ключевых боссов.

«Сезон инфернального хаоса» обещает стать самым насыщенным событием Diablo IV, объединяющим сюжет, новые механики и мощные награды.