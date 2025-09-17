Blizzard анонсировала десятый сезон Diablo 4 под названием «Сезон инфернального хаоса», который стартует 23 сентября. Игроков ждут новые разломы хаоса, сюжетные испытания, уникальные предметы и механики, которые изменят привычный геймплей.
Главное новшество — сюжетная цепочка «Пески Хаоса», где вместе с убийцей Шайан из ордена Виз-Джак’таар предстоит расследовать источник появления Разломов Хаоса. Героям нужно выследить пятерых членов Падшего Совета и сразиться с главным противником сезона — Бартуком, Лордом Хаоса.
Разломы Хаоса станут ключевым элементом: они будут встречаться в подземельях Адского Прилива и Кошмара. Запечатывая их, игроки будут зарабатывать прогресс сезона — Почитание Виз-Джак’таар, а также получать магические, редкие и легендарные бонусы.
Особую угрозу представляют волны Хаоса, которые могут случайно заменить обычные и значительно повысить сложность боя. За риск полагаются более ценные награды, а в конце пути ждет встреча с Советом Падших или самим Бартуком.
Новый сезон также вводит доспехи Хаоса — особые элементы экипировки, которые открывают нетрадиционные слоты и позволяют персонализировать билд. Эти уникальные предметы можно будет добывать, выполняя сезонные задания и побеждая ключевых боссов.
«Сезон инфернального хаоса» обещает стать самым насыщенным событием Diablo IV, объединяющим сюжет, новые механики и мощные награды.
Вчера еще ... сезон должен быть забавным )
это ужасно ( который сезон практически одно и тоже рисуют, рога с место на место переставлять. Да и будет как обычно все на вторые сутки будешь фармить т4 белку, просто его шотая.
Не все играют 24/7, что бы на вторые сутки на белиала ходить т4.
Есть у них определенный стиль от которого они не отходят, что-то мрачное и демоническое.
Не будешь ты на вторые сутки фармить T4. Для этого нужна как минимум неделя. За 3 дня сделают лишь задроты стримеры, у которых во время сна кто-то другой задротит чтобы не отставать). А кому-то и две недели потребуется, не все же сидят целый день за компом. А на счёт скинов да, уже надоело одно и то же видеть. Воображение у них совсем никакое. Одна надежда лишь на магаз.
знатоки скажите когда был последний патч на диабло 2 резуректед? и когда будет новый? ведь буквально на той неделе в субботу вроде начался новый ладдер
Новый ладдер начался 21 июня, тогда и был патч, а на той неделе начался сезон в диабло 3
как долго длятся лестницы?
А какие надежды на игру были...
различий между сезонами все меньше и меньше -_-