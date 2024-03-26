Diablo 4 получила поддержку трассировки лучей

А на официальном сайте Blizzard опубликован пост, в котором говорится о том, что Diablo 4 теперь официально поддерживает технологию Ray Tracing. Вдобавок к сообщению приводятся скриншоты, на которых можно увидеть, насколько сильно эта технология изменила визуальную составляющую игры. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что порой нужно очень постараться, потому что улучшения очень... малозаметны.

Да, тени стали выглядеть более "мягкими", а у различных заклинаний появились дополнительные отражения на водной глади, но это не те изменения, на которые хотелось бы обратить внимание в пылу сражения или во время путешествия по миру. Так что можно сказать, что это довольно незначительная косметическая доработка, но во всем этом есть одно но.....

Для консольных версий Diablo 4 включение трассировки лучей приведет к тому, что частота кадров будет заблокирована на отметке в 30 FPS. В Blizzard объясняют это стремлением не допустить чрезмерного падения общей производительности игры в целом. Учитывая возможности консолей текущего поколения, это вполне логичное решение.

Так стоит ли включать трассировку лучей в Diablo 4 и идти на компромисс с производительностью? На этот вопрос каждый должен ответить для себя сам. Однако главное во всем этом то, что Blizzard сдержала свое слово и предоставила игрокам обещанную функцию.