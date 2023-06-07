Diablo 4 06.06.2023
7.6 502 оценки

Игроки Diablo 4 просят о создании оффлайн-режима из-за долгого ожидания в очередях

©
butcher69
Новости

Вслед за чрезмерно длинными очередями игроки Diablo 4 теперь умоляют о создании автономного режима, который избавит их от необходимости сидеть и ждать свободного места на серверах.

Хотя запуск Diablo 4 был невероятно успешным, состояние серверов было действительно напряженным. Компания Blizzard заверила, что будет упорно работать над тем, чтобы серверы Diablo 4 поддерживались в наилучшем состоянии. Поскольку в игру играют сотни тысяч человек, неудивительно, что многие испытывают трудности с доступом к серверам. Поклонникам Diablo 4 уже пришлось найти смешное решение проблемы с ошибкой лицензии на PS5, но все еще есть часть игроков, которые не могут постоянно заходить на серверы.

Это привело к появлению просьб об оффлайн-режиме, который не должен подчиняться тем же требованиям к соединению, что и онлайн-версия игры. "Почему нет оффлайн-режима", - спрашивает один из игроков на Reddit, в то время как другие комментируют, что "невероятно отвратительно, в каком состоянии находится принудительный онлайн в игре". Несмотря на мелодраматичность последнего высказывания, его суть верна. Игроки Diablo 4 недовольны тем, что игра существует только в режиме онлайн, настолько, что они умоляют о создании автономного режима.

Противники этой линии мышления утверждают, что игры только для онлайна препятствуют пиратству и читерству, что является справедливым опасением, хотя традиционно Diablo всегда была однопользовательской игрой. Возможно, режим "только онлайн" в Diablo 4 и предотвращает читерство, но есть теории, что единственная причина этого - существование микротранзакций в игре.

На самом деле, просьбы о создании оффлайн-режима звучали еще в ранних бета-версиях, и люди надеялись, что к выходу полной версии игры он будет включен. В конечном итоге, похоже, что Blizzard решила проявить осторожность, и серверы предотвращают эксплойты к клиентским аспектам игры.

4
9
Последние посты по игре Diablo 4
Digital Foundry протестировали Diablo 4 на консолях и остались довольны
Digital Foundry протестировали Diablo 4 на консолях и остались довольны
Игрок потерял своего персонажа 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4 из-за серверной ошибки
Игрок потерял своего персонажа 100 уровня в хардкорном режиме Diablo 4 из-за серверной ошибки
Как найти и победить Мясника в Diablo 4
Как найти и победить Мясника в Diablo 4
Комментарии: 9
Ваш комментарий
FlexGum

Наивные))))

12
Sneaky Pete

забавные они ребята )

5
RestlinM

Очереди? Где?

3
DimIlon

Та же фигня, играю со старта раннего доступа, ни одной очереди, даже на 1 мин не

1
Кибер_Монах

А чё с диаблой 3 не ныли ?

1
Абабков Денис

Борьба с пиратством, пиратка которая уже есть и во всю в разработке "гениально" . А офлайн был бы кстати

0
DimIlon

Пиратка будет кривым г*внищем ещё ооооочень долго

1
0ncnjqybr
Игроки Diablo 4 просят о создании оффлайн-режима из-за долгого ожидания в очередях

А ежели по простому:

"Холопы Blizzard низко кланяются хозяевам и бьют челом, униженно прося о создании оффлайн-режима."

Так намного честнее.

0
Gedonist89

Ага, удачи им, все очки парагона вкачали в наивность))

0