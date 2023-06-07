Игроки Diablo 4 просят о создании оффлайн-режима из-за долгого ожидания в очередях ©

Вслед за чрезмерно длинными очередями игроки Diablo 4 теперь умоляют о создании автономного режима, который избавит их от необходимости сидеть и ждать свободного места на серверах.

Хотя запуск Diablo 4 был невероятно успешным, состояние серверов было действительно напряженным. Компания Blizzard заверила, что будет упорно работать над тем, чтобы серверы Diablo 4 поддерживались в наилучшем состоянии. Поскольку в игру играют сотни тысяч человек, неудивительно, что многие испытывают трудности с доступом к серверам. Поклонникам Diablo 4 уже пришлось найти смешное решение проблемы с ошибкой лицензии на PS5, но все еще есть часть игроков, которые не могут постоянно заходить на серверы.

Это привело к появлению просьб об оффлайн-режиме, который не должен подчиняться тем же требованиям к соединению, что и онлайн-версия игры. "Почему нет оффлайн-режима", - спрашивает один из игроков на Reddit, в то время как другие комментируют, что "невероятно отвратительно, в каком состоянии находится принудительный онлайн в игре". Несмотря на мелодраматичность последнего высказывания, его суть верна. Игроки Diablo 4 недовольны тем, что игра существует только в режиме онлайн, настолько, что они умоляют о создании автономного режима.

Противники этой линии мышления утверждают, что игры только для онлайна препятствуют пиратству и читерству, что является справедливым опасением, хотя традиционно Diablo всегда была однопользовательской игрой. Возможно, режим "только онлайн" в Diablo 4 и предотвращает читерство, но есть теории, что единственная причина этого - существование микротранзакций в игре.

На самом деле, просьбы о создании оффлайн-режима звучали еще в ранних бета-версиях, и люди надеялись, что к выходу полной версии игры он будет включен. В конечном итоге, похоже, что Blizzard решила проявить осторожность, и серверы предотвращают эксплойты к клиентским аспектам игры.