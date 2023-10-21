На этих выходных у Diablo 4 будет 10-часовая пробная версия на Xbox

Diablo 4 доступна в качестве временной пробной версии для игроков Xbox на этих выходных. Пробная версия будет доступна до 22 октября и будет иметь ограничение по времени — 10 часов игрового процесса. По словам Microsoft, добавление пробной версии Diablo 4 на время является новым дополнением к Дням бесплатной игры. Другие игры в рамках Дней бесплатной игры на этих выходных — NBA 2K24, Lawn Mowing Simulator и Hokko Life.
Стоит отметить, что, хотя другие игры доступны только подписчикам Xbox Game Pass Core и Xbox Game Pass Ultimate, пробная версия Diablo 4 на время не требует такой подписки и будет доступна всем игрокам Xbox.
Предложение стало доступно потому, что Microsoft недавно завершила приобретение Activision Blizzard. Однако в прошлом компания заявляла, что пройдет как минимум год, прежде чем игры Activision Blizzard начнут появляться в Game Pass.
Diablo 4 также недавно была выпущена в Steam, попутно пройдя проверку Steam Deck, что совпало с началом второго сезона игры под названием Season of Blood.
Надо пойти навернуть жыдкого, потом ждать её в game pass, все-таки хочется пройти компанию.