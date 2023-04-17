Diablo 4 06.06.2023
7.7 367 оценок

Новые изображения Diablo 4 демонстрируют кошмарные подземелья

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monk70
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Если видео Diablo 4 о Крепостях и системе Славы было недостаточно, Blizzard переносит нас в самые темные и смертоносные уголки Санктуария, чтобы показать нам демонических существ, обитающих в кошмарных подземельях.

Бьющееся сердце игрового опыта, предлагаемое эндгейм-активностями Diablo 4, подземелья Кошмаров, в которые мы отправимся на самых продвинутых этапах основной кампании и свободном исследовании станут домом для самых смертоносных существ во всем Санктуарии (кроме мировых боссов).

Прохождение таких подземелий порадует добычей очень высокого уровня, которая позволит вашему альтер-эго значительно улучшить снаряжение, статистику и атрибуты класса.

Diablo 4 выходит 6 июня на ПК, PlayStation и Xbox.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MunchkiN 616

живешь себе такой спокойно в кошмарном высокоуровневом подземелье и какие то чуваши с поверхности набегают и всех убивают ради лута и бодибилдинга.

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Oscilograf

они кошмарные потому что там монстры страшные или из-за дизайна?

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