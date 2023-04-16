Новый геймплей Diablo 4: от Крепостей к системе славы ©

После руководства Diablo 4 по прокачке героя и созданию «идеального билда» ютубер Wudijo предлагает целую серию советов по прохождению Крепостей и максимальному использованию системы славы в новом подробном видео Blizzard.

С помощью нескольких неопубликованных геймплейных эпизодов создатель контента, специализирующийся играх серии Diablo, даёт несколько советов о «лучших действиях» на самых ранних этапах основной кампании и в свободном перемещении.

Как можно скорее Wudijo советует игрокам выполнить миссии, связанные с Крепостями, которые окружают огромную карту открытого мира Diablo 4: достижение целей, поставленных этими «особыми областями» Санктуария, открывает доступ к драгоценным общественным местам, внутри которых можете получить новые высокоуровневые задания и разблокировать важные путевые точки в свободном исследовании.

Другой важный аспект, который, по словам Wudijo, игроки Diablo 4 должны тщательно учитывать во время своего приключения, представлен системой славы: она фактически служит для увеличения силы, а вместе с ней и эффективности собственного персонажа. Чтобы получить очки славы, вам придется выполнить некоторые из самых сложных миссий в игре, например, задачи, связанные с активацией Алтарей Лилит, отвоеванием Крепостей или прохождением второстепенных подземелий.

Выход Diablo 4 запланирован на 6 июня на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series Х|Ы.