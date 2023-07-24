Самый известный миллиардер погружен в гринд первого сезона Diablo 4 ©

Новый ролевой экшен Diablo 4 от Blizzard может похвастаться действительно впечатляющими результатами. Игра привлекла к себе внимание рекордного количества игроков со всего мира и не обошла стороной даже самых влиятельных людей этого мира. Как оказалось, прямо сейчас гринд Diablo 4 практически полностью захватил, пожалуй, самого известного миллиардера и основателя SpaceX — Илона Маска.

Как признался сам Илон Маск в своей собственной социальной сети Twitter, он сейчас активно погружен в прохождение первого сезона Diablo 4. Он не стал делиться подробными впечатлениями о проекте, который активно подвергается критике со стороны сообщества, но похвалил "захватывающий" геймплей игры.

По словам миллиардера, сейчас он повышает уровень своего персонажа с ником "IWillNeverDie", который можно буквально перевести как "Я никогда не умру". В ответ на это, президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра уже намекнул, что это имя не совсем подходит Илону — умирал в игре он достаточно часто. Тем не менее такое провокационное имя героя взбудоражило поклонников PvP, которые объявили о охоте на всех персонажей с таким именем.