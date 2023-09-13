Специальное мероприятие по Diablo 4 в Корее превратилось в настоящий кошмар

Ролевой экшен Diablo 4 от Blizzard Entertainment стал одним из главных летних игровых хитов. Новинка на старте могла похвастаться отличными оценками и продажами, однако дальнейшая поддержка проекта вызывает массу вопросов к разработчикам. Из-за спорных патчей и правок баланса Diablo 4, кажется, растеряла всю свою многомиллионную аудиторию. Об этом очень наглядно говорит один из последних ивентов по игре, который превратился в настоящий кошмар.
В Южной Корее было организовано специальное мероприятие, полностью посвященное Diablo 4. В этой стране игры серии и сама франшиза пользуется огромной популярностью, поэтому организаторы устроили целое шоу, пригласив популярных блогеров и стримеров. Увы, все их старания пошли насмарку. На шоу по Diablo 4 никто не пришел, также его практически никто не смотрел в прямом эфире через популярные социальные сети.
Для организаторов мероприятия оно закончилось полным провалом. Отсутствие зрителей на ивенте заметили даже сами ведущие, которые попытались узнать в чем причина, но им сразу же велели "сменить тему". Как сообщается, всего ивент привлек внимание около 300 одновременных зрителей на стриме, хотя обычно стримы даже по Diablo Immortal собирают в десятки раз больше.
Как утверждают некоторые пользователи в социальных сетях, многим игрокам Diablo 4 действительно больше не интересна. Разработчики разочаровали пост-релизной поддержкой игры и теперь они могут исправить ситуацию только во втором сезоне — "Сезон крови".
Игроки просто хотят мрачную интересную игру, где помимо основной компании можно весело провести время в кооперативе. Кому нужны эти сезоны и правки баланса? Близзард совсем не понимают аудиторию
Ты тоже не особо понимаешь, по первых 2-х пунктах претензий нет, сезоны отлично работали в д3, идеального баланса не достичь, но пытаться нужно в этом нету ничего плохого, но проблема в том, что в д4 не правят баланс, а просто даунгрейдят способности ради растягивания прокачки
Я не присутствовал по той же причине
Пацаны к успеху пришли.
Чёт с трудом верится что причина в падении популярности, даже у самых днищевых проектов всегда наберётся хотя бы один зал преданных фанатов, тут видимо вина самих организаторов, которые не обеспечили своё мероприятие достойной рекламой и освещением будущего события в соц. сетях.
выпустите её в стиме, как и овервотч - и популярность намного повысится .
Я до сих пор жалею, что купил аккаунт на хбокс с ней за 400р. Что говорить о людях которые пол десятка косых отдали)
они думали на костюмчиках сейчас миллиарды подымут, но к счастью люди не дураки =) они пересмотрят подход, мы еще поиграем нормально я думаю
Разве у них там не действуют до сих пор ковидные ограничения и они не собираются на всякие мероприятия в живую, не?