SteelSeries представила игровую периферию, посвященную Diablo 4 ©

В преддверии запуска Diablo 4 компании Blizzard, KontrolFreak и SteelSeries представили игрокам ПК и консолей свою совместную коллекцию игровой периферии с демоническим видом.

Два самых дорогих девайса в коллекции - это специальные издания беспроводной гарнитуры Arctis Nova 7, продающейся в розницу за $199, и беспроводной мыши Aerox 5, которая в настоящее время продается за $149. Каждая из этих периферийных устройств доступна в веб-магазине SteelSeries. В комплект поставки Arctis Nova 7 Wireless и Aerox 5 Wireless будет входить код для внутриигрового трофея под названием "Bound Faith", который игроки Diablo 4 смогут получить после выхода игры. Хотя беспроводная гарнитура Arctis Nova 7 стоит не так дорого, как Arctis Pro, она использует преимущества Sonar Audio Software Suite, чтобы дать игрокам Diablo 4 на ПК новый опыт благодаря предустановленным функциям программного обеспечения. Беспроводная гарнитура Arctis Nova 7 способна использовать беспроводные соединения Bluetooth и 2,4 ГГц для микширования звука, а входящий в комплект адаптер USB-C обеспечивает совместимость с консолями текущего поколения.

Что касается беспроводной мыши Diablo 4 Aerox 5 Wireless, то она оснащена пятью кнопками сбоку и в общей сложности девятью программируемыми кнопками. Благодаря своей универсальности Aerox 5 Wireless является ценной мышью для геймеров, особенно для любителей RPG и FPS. Мышь также излучает демоническое красное свечение во время использования, что соответствует демоническим образам Diablo 4. Среди других продуктов, представленных в сотрудничестве, - коллекционные стики для контроллеров PS5 и Xbox Series X/S, игровой коврик для мыши QcK Heavy XXL и ограниченное количество брелков Artisan Keycaps с изображением демонического черепа и рогов.