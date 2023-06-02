Трейлер к старту раннего доступа Diablo 4 ©

Diablo 4 от Blizzard Entertainment теперь доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК, но только для владельцев Deluxe и Ultimate Edition. Владельцы стандартной версии получат доступ 6 июня. А пока ознакомьтесь с ажиотажным трейлером раннего доступа.

Как прямое продолжение Diablo 3, в Diablo 4 возвращается Лилит, одна из создательниц Санктуария. Учитывая беспорядки, которые произошли после Reaper of Souls, она явно не замышляет ничего хорошего, и, как Странник, персонаж игрока должен убивать полчища врагов, чтобы остановить ее. Есть пять классов — Друид, Варвар, Разбойница, Некромант и Волшебник — каждый с уникальными навыками и способностями.

Конечно, как скажет вам любой ветеран Diablo, история — это только начало. Есть также мощный эндгейм с Досками Идеала для увеличения вашей силы, Уникальными предметами с особыми способностями, Аспектами, Подземельями Кошмаров, Адскими Приливами и многим другим.