Diablo 4 06.06.2023
7.6 422 оценки

Трейлер к старту раннего доступа Diablo 4

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monk70
Новости

Diablo 4 от Blizzard Entertainment теперь доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК, но только для владельцев Deluxe и Ultimate Edition. Владельцы стандартной версии получат доступ 6 июня. А пока ознакомьтесь с ажиотажным трейлером раннего доступа.

Как прямое продолжение Diablo 3, в Diablo 4 возвращается Лилит, одна из создательниц Санктуария. Учитывая беспорядки, которые произошли после Reaper of Souls, она явно не замышляет ничего хорошего, и, как Странник, персонаж игрока должен убивать полчища врагов, чтобы остановить ее. Есть пять классов — Друид, Варвар, Разбойница, Некромант и Волшебник — каждый с уникальными навыками и способностями.

Конечно, как скажет вам любой ветеран Diablo, история — это только начало. Есть также мощный эндгейм с Досками Идеала для увеличения вашей силы, Уникальными предметами с особыми способностями, Аспектами, Подземельями Кошмаров, Адскими Приливами и многим другим.

Трейлеры
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Retro Ranger

ну где этот хороший человек со ссылкой на человеческий плеер?

0
Сергей Понащенко

А че не под репчик? А то атмосферно и мрачно как то получилось. Хотел ножкой притопывать и головой потрясывать, а тут...Феее. Это шутка, если что. Знаю какой сейчас народ, многие не могут в юмор.

-3
ModRed5555

В ролике рэп. Недовльны. В ролике нет рэпа. Недовльны. Все у них не так, все Феее. Это шутка, если что. Знаю какой сейчас народ, многие не могут в юмор.

3
yrroodd ModRed5555

В комментарии рэп,в ответе на комментарий тоже рэп.Рэперы довольны,не рэперы недовольны.Это шутка, если что. Знаю какой сейчас народ, многие не могут в юмор.

1