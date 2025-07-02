ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 529 оценок

В Diablo 4 стартовал сезон "Грехи хорадримов"

Solstice Solstice

В честь запуска 9 сезона разработчики опубликовали краткий обзор его новинок.

В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» вам предстоит проникнуть в хорадримские хранилища, спрятанные в кошмарных подземельях Санктуария, и найти реликвии крови, насыщенные скверной Астарота.

Особенности сезона:

  • Ищите в хранилищах хорадримские фолианты, чтобы научиться изготавливать хорадримские украшения. Объединяйте хорадримские флаконы, сезонную валюту и осколки самоцветов, чтобы создавать мощные украшения и выполнять сезонные задачи.
  • Пройдите новую сезонную кампанию и сразитесь с Астаротом и чудовищным слиянием, которые изучили новый прием. Во время битвы Астарот спешится, и вам придется сражаться сразу с двумя ужасающими боссами.

Чтобы создать мощные персональные чары, объедините катализатор, насыщение и максимум три тайны, позволяющие настроить базовые эффекты и силу заклинания.

Больше подробностей читайте в материале ниже.

Геймпленый трейлер и описание новинок 9 сезона Diablo 4 - "Грехи хорадримов"
Источник  
9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Jarvis666

Лучшая в своëм жанре: классный сюжет, сеттинг, нет перегруженности, качественная озвучка с душой. Куда лучше двух частей Poe, где вся игра это просто тупой кач и бездушное билдостроение, где разработчики тупо забили на атмосферу, сюжет, проработку локаций. Вместо этого они решили вы*рать футбольное поле навыков, думая что этого будет достаточно.

10
Raf9111

ой наставят тебе клоунов щас, ПоЕ нельзя оскорблять тут, ты что такое говоришь)

4
Sneaky Pete

Ну про пое согласен... это всегда был дьяблойд , вторичность с посредственной графикой.

3