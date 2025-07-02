В Diablo 4 стартовал сезон "Грехи хорадримов"

В честь запуска 9 сезона разработчики опубликовали краткий обзор его новинок.
В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» вам предстоит проникнуть в хорадримские хранилища, спрятанные в кошмарных подземельях Санктуария, и найти реликвии крови, насыщенные скверной Астарота.
Особенности сезона:
- Ищите в хранилищах хорадримские фолианты, чтобы научиться изготавливать хорадримские украшения. Объединяйте хорадримские флаконы, сезонную валюту и осколки самоцветов, чтобы создавать мощные украшения и выполнять сезонные задачи.
- Пройдите новую сезонную кампанию и сразитесь с Астаротом и чудовищным слиянием, которые изучили новый прием. Во время битвы Астарот спешится, и вам придется сражаться сразу с двумя ужасающими боссами.
Чтобы создать мощные персональные чары, объедините катализатор, насыщение и максимум три тайны, позволяющие настроить базовые эффекты и силу заклинания.
Больше подробностей читайте в материале ниже.
Лучшая в своëм жанре: классный сюжет, сеттинг, нет перегруженности, качественная озвучка с душой. Куда лучше двух частей Poe, где вся игра это просто тупой кач и бездушное билдостроение, где разработчики тупо забили на атмосферу, сюжет, проработку локаций. Вместо этого они решили вы*рать футбольное поле навыков, думая что этого будет достаточно.
ой наставят тебе клоунов щас, ПоЕ нельзя оскорблять тут, ты что такое говоришь)
Ну про пое согласен... это всегда был дьяблойд , вторичность с посредственной графикой.