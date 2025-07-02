В Diablo 4 стартовал сезон "Грехи хорадримов"

В честь запуска 9 сезона разработчики опубликовали краткий обзор его новинок.

В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» вам предстоит проникнуть в хорадримские хранилища, спрятанные в кошмарных подземельях Санктуария, и найти реликвии крови, насыщенные скверной Астарота.

Особенности сезона:

Ищите в хранилищах хорадримские фолианты, чтобы научиться изготавливать хорадримские украшения. Объединяйте хорадримские флаконы, сезонную валюту и осколки самоцветов, чтобы создавать мощные украшения и выполнять сезонные задачи.

Пройдите новую сезонную кампанию и сразитесь с Астаротом и чудовищным слиянием, которые изучили новый прием. Во время битвы Астарот спешится, и вам придется сражаться сразу с двумя ужасающими боссами.

Чтобы создать мощные персональные чары, объедините катализатор, насыщение и максимум три тайны, позволяющие настроить базовые эффекты и силу заклинания.

Больше подробностей читайте в материале ниже.