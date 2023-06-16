Diablo Immortal 02.06.2022
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Diablo Immortal заработала 525 миллионов долларов дохода за первый год

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monk70
Новости

По данным data.ai, Diablo Immortal принесла 525 миллионов долларов дохода за первый год на рынке. Мобильная игра от Blizzard и NetEase была загружена 22 миллиона раз с момента ее запуска в июне 2022 года. 36,8% общей выручки поступает из Китая и 24,4% из США, которые являются двумя крупнейшими рынками для Diablo Immortal.

Результат позволил Diablo Immortal войти в чарт мобильных игр, которые быстрее всех превзошли отметку в 500 миллионов долларов по выручке, куда входят такие хиты, как Pokémon GO, Candy Crush Saga и Genshin Impact. Следующая цель — превысить один миллиард долларов дохода.

Следует отметить, что данные не учитывают доходы от сторонних магазинов и версии для ПК, данные которых нам неизвестны.

Короче говоря, с Diablo Immortal и Diablo IV, выручка которой достигла 666 миллионов долларов всего за пять дней, серия живее, чем когда-либо.

Индустрия Мобильные
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
xz Dante

А это нормально то, что там 4 разных Lineage в списке?

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