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Diablo Immortal 02.06.2022
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
3.7 328 оценок

Для Diablo Immortal представлена масштабная дорожная карта на 2024 год

Arkrade
Новости

Diablo Immortal готовится к Эпохе Разрушения, по этому поводу разработчики представили совершенно новую дорожную карту, описывающую некоторые основные события этого года, включая новый класс для вселенной Diablo, вторую годовщину, новые испытания, кооперативный режим и многое другое. В конце года самые стойкие игроки смогут встретиться с самим Повелителем ужаса- Диабло.

Вот краткая версия дорожной карты:

  • 4 крупных обновления
  • Новый класс
  • Новый кооперативный режим
  • Новый тип предметов: Вечное снаряжение
  • Обновление системы Парагона
  • Обновление системы экипировки
  • Обновление системы подземелий

Наряду со всеми этими нововведениями в игру будут добавлены новые и повторяющиеся события, новая зона и дополнительные игровые режимы. В июне наступит вторая годовщина, и игроков ждут много интересных сюрпризов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Вижу только одно, в дорожной карте! Донат-донат-донат. и.т.д

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