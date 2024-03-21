Для Diablo Immortal представлена масштабная дорожная карта на 2024 год

Diablo Immortal готовится к Эпохе Разрушения, по этому поводу разработчики представили совершенно новую дорожную карту, описывающую некоторые основные события этого года, включая новый класс для вселенной Diablo, вторую годовщину, новые испытания, кооперативный режим и многое другое. В конце года самые стойкие игроки смогут встретиться с самим Повелителем ужаса- Диабло.
Вот краткая версия дорожной карты:
- 4 крупных обновления
- Новый класс
- Новый кооперативный режим
- Новый тип предметов: Вечное снаряжение
- Обновление системы Парагона
- Обновление системы экипировки
- Обновление системы подземелий
Наряду со всеми этими нововведениями в игру будут добавлены новые и повторяющиеся события, новая зона и дополнительные игровые режимы. В июне наступит вторая годовщина, и игроков ждут много интересных сюрпризов.
Вижу только одно, в дорожной карте! Донат-донат-донат. и.т.д