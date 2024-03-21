Для Diablo Immortal представлена масштабная дорожная карта на 2024 год

Массовая многопользовательская ролевая игра для смартфонов, которая расскажет новую историю из мира Diablo.

Камень мироздания был разрушен, но его осколки всё ещё наполнены великой силой, которую прислужники Диабло надеются использовать для воскрешения своего повелителя. Человечеству ничего не остается кроме, как разобраться с последствиями уничтожения камня мироздания.

В Diablo Immortal вас ждёт борьба против древнего зла и возможность познакомиться с неизвестными ранее событиями, происходившими в период между Diablo 2 и Diablo 3.