Для кооперативного файтинга Diesel Legacy: The Brazen Age стартовал новый плейтест

Компания Maximum Entertainment запустила в Steam совершенно новый игровой тест кооперативного файтинга Diesel Legacy: The Brazen Age, который продлится до 3 января 2024 года
Игровой тест включает в себя множество ранее недоступного контента, в том числе двух новых персонажей: Найру, многорукого борца, и Элеонору, босса мафии со смертоносными помощниками из банды. Они присоединяются к ранее доступным Ротвангу, Рори, Руби и Фрицу, которые дебютировали в июньском бета-тестировании. Наконец, в игру было добавлено множество новых и обновленных механик и изменений баланса, включая новые возможности для павших персонажей.
Diesel Legacy: The Brazen Age меняет традиционную формулу боя, размещая локальные и совместные онлайн-матчи 2 на 2 впереди и в центре арены. В игре представлены совершенно уникальные игровые персонажи, множество разнообразных этапов и инновационная трехполосная система, предлагающая разрушительные атаки и существенные изменения в командной динамике и матчах на великолепном, нарисованном от руки фоне дизельпанка.
Матчи проходят практически без задержек благодаря новому запатентованному сетевому коду RealMatch, гарантирующему, что игроки не пропустят ни одного удара в любом онлайн-матче. Diesel Legacy: The Brazen Age также предлагает комплексные режимы обучения и истории и позволяет игрокам сражаться с противниками ИИ, чтобы отточить свои навыки.
Diesel Legacy: The Brazen Age выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.