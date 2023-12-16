Для кооперативного файтинга Diesel Legacy: The Brazen Age стартовал новый плейтест

Игра в жанре файтинг, в которой вы можете сражаться в команде из двух человек против другой пары игроков на одной арене. Эта уникальная концепция придает традиционным 2D-боям совершенно новый уровень стратегии, где важно не только ваше мастерство, но и ваша сплочённость с партнёром. Сочетайте удары, отбивайте атаки, и добейтесь двойного нокаута.

Каждая арена имеет три дорожки, по которым вы можете свободно перемещаться в любое время. Подходите к противнику на вашей дорожке, чтобы нанести или отразить удар, переключайтесь на другую дорожку, чтобы подлечиться, или сделайте резкий выпад за спину врага и заставить его потерять бдительность. Разрабатывайте тактику с партнёром и выбирайте персонажей с разными стилями боя, чтобы доминировать на арене.

Игра выполнена в стиле дизельпанк и рассказывает о мегаполисе Новой Либертис, который был построен благодаря технологическим чудесам корпорации FALCORP. Вы — один из бойцов, которые бросают вызов этой корпорации и её планам по созданию нового человечества. Вы можете выбрать одного из 12 персонажей, каждый из которых имеет свою историю, мотивацию и способности.