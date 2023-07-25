Петиция о возрождении франшизы Dino Crisis постепенно набирает поддержку ©

Уже несколько лет фанаты просят о продолжении или даже просто ремейке на первую Dino Crisis, но Capcom, похоже, не собирается исполнять их желания. В отличие от Resident Evil, франшизы, которую разработчики Mega Man с удовольствием выжимают до последней капли, у поклонников Регины вот уже несколько поколений нет новой главы в серии.

Да, такие игры, как Exoprimal, по-своему пытаются заполнить пустоту, но фанаты не довольны: им нужен новый Dino Crisis. Принимая во внимание полное отсутствие новых игр, за исключением различных фанатских ремейков, неудивительно, что в сети появились петиции с просьбой вернуть к жизни приключения Регины. На сайте change фанаты создали петицию с просьбой к Capcom возродить Dino Crisis. На данный момент собрано более 3 000 подписей при цели в 5 000.

В начале этого года среди фанатов Capcom был проведен опрос о том, какую классическую игру студии следует переделать. В результате голосования победила игра Dino Crisis, за ней последовала Resident Evil Code: Veronica X. Более того, сама Capcom запустила еще один соцопрос, на этот раз официальный, с целью узнать, какие бренды являются одними из самых любимых у фанатов, включая и Dino Crisis.

Честно говоря, эти петиции, даже если их подпишет миллион человек, мало что решают, если на самом верху нет планов на тот или иной проект, но интерес к новой главе серии чувствуется вполне отчетливо.

А пока существует REX-HD Project - мод текстурного ремастера для PC-версии Dino Crisis 2, который призван улучшить все текстуры так, чтобы они соответствовали качеству оригинала, подчеркнув при этом детали при использовании более высоких разрешений.