DiRT 4 06.06.2017
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили
8.3 533 оценки

Вышел текстовый русификатор для DiRT 4

AceTheKing AceTheKing

Пользователь Siroga продолжает радовать любителей гоночных игр от студии Codemasters: в прошлый раз он выпустил русификатор для DiRT Rally 2.0, а теперь нейросетевой русификатор получила DiRT 4.

DiRT 4 - четвертая часть популярной серии раллийных гоночных игр. Игра сочетает в себе элементы аркады и симулятора и ориентирована в первую очередь на широкую аудиторию, а не фанатов хардкорных рейсингов.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  2
Пользователь ВКонтакте

И 100 лет не прошло, я думал уже забыли про эту игру 🤣 // Александр Ш

1
N1ko64

просто диалогов много было