Disco Elysium 2 оказалась "под угрозой" из-за скандала с ZA/UM, говорит гендиректор ©

В течение нескольких месяцев разработчик Disco Elysium компания ZA/UM была заперта в ожесточенном судебном споре между нынешним руководством студии и оригинальными создателями ролевой игры. На одной стороне Роберт Курвиц, ведущий дизайнер и сценарист Disco Elysium, на другой - гендиректор ZA/UM Ильмар Компус, которого Курвиц обвиняет в захвате контроля над студией мошенническим путем.



Это обвинение до сих пор рассматривается в эстонских судах, возможно, в самой запутанной борьбе между создателем игры и студией. Но ясно одно: этот спор оставил будущее Disco Elysium под вопросом.

В ходе обширного расследования People Make Games изучила все детали спора, включая происхождение компании ZA/UM, ее развитие после успеха Disco Elysium и сложную структуру собственности. Ведущий Крис Братт также взял интервью у создателей Disco Elysium, включая Курвица, ведущего художника Александра Ростова и сценариста Хелен Хиндпере, чтобы узнать их версию истории, а также у Ильмара Компуса, который сказал, что Disco Elysium 2 была "поставлена под угрозу" из-за продолжающегося юридического конфликта.

Интервью с Компусом длится почти час и начинается со спорного вопроса о том, действительно ли Компус украл ZA/UM у ее миноритарных акционеров. Поскольку это является предметом продолжающегося судебного разбирательства, Компус часто отвечал, что не может обсуждать детали финансовых операций, которые происходили за кулисами, но он постоянно заверял Братта, что они были "на пользу миноритарным акционерам".



Возможно, Компус имеет в виду, хотя и косвенно, обвинения сотрудников ZA/UM в том, что Роберт Курвиц создал токсичную рабочую обстановку, часто игнорируя структуру компании и протоколы для достижения собственных целей. В видеоролике очень подробно рассказывается о том, как ZA/UM начинала как небольшая инди-студия с очень свободной структурой отчетности, но по мере роста компании и привлечения новых инвесторов компания стратифицировалась таким образом, что это противоречило коммунистической идеологии Курвица. Этот конфликт часто приводил к взрывным вспышкам и оскорбительному поведению по отношению к коллегам.

В настоящее время в ZA/UM над Disco Elysium 2 работают 100 сотрудников, но в результате судебного спора право собственности на ИС может перейти в другие руки. Это может означать конец разработки игры или, по крайней мере, полную перезагрузку разработки. Кроме того, многим разработчикам не нравится, когда они лично попадают под перекрестный огонь судебного спора, а разгневанные фанаты посылают угрозы в соцсетях.



В настоящее время судебная тяжба продолжается: Курвиц требует от ZA/UM документы, касающиеся финансовых операций, на которые, по мнению студии, он не имеет права. Суд дал им время до сентября, чтобы решить этот вопрос о праве собственности, прежде чем возобновится судебное разбирательство.