Disco Elysium должна была достаться Ubisoft или Microsoft, создатель игры раскрывает новые подробности ©

Ряд новых фактов, связанных со скандалом вокруг ZA/UM и Disco Elysium, стал известен благодаря видеоматериалам People Make Games. Во время интервью Криса Братта с Робертом Курвицем появились важные, но неподтвержденные сообщения в контексте увольнения инициатора всего проекта и вселенной "Элизиума".



Курвиц якобы раскрыл основную причину, изложенную в письменном виде (документ, к сожалению, не был показан), по которой его выгнали из корпоративных структур ZA/UM. Он якобы пытался украсть и продать интеллектуальную собственность в виде Disco Elysium серьезным третьим лицам. Сразу же после указания этой причины разработчик отрицал, что с его стороны вообще имело место подобное деяние.

Курвиц ответил на обвинения ZA/UM простым вопросом: "Каким компаниям я должен был предложить ИС, о котором идет речь?". В ходе дискуссии между сторонами упоминались такие имена, как Ubisoft и Microsoft - то есть действительно серьезные игроки на рынке. Было даже указано, что с одним из ведущих разработчиков Obsidian (студии, которая уже некоторое время является частью семьи Xbox), Джошем Сойером, был установлен контакт. Крис Братт связался с разработчиком, о котором идет речь, - Сойер четко ответил, что никаких переговоров не было.



Однако после нескольких месяцев исследований Братт узнал, что в кулуарах ходят слухи о том, что Курвиц якобы контактирует по поводу продажи ИС с Larian Studios, создателями Divinity: Original Sin и грядущей Baldur's Gate 3. Журналист написал бельгийскому разработчику, но в ответном письме узнал, что он воздерживается от комментариев по этому вопросу.

ZA/UM утверждает одно, Курвиц утверждает другое - вся судебная борьба вращается вокруг этого конфликта видений, мнений и интересов. Поэтому на данный момент трудно судить об этом деле. Однако следует привести один значительный инцидент, о котором в документальном фильме упомянул Петтер Сулонен, ведущий технолог ZA/UM. Курвиц якобы сделал ему необычное и рискованное с юридической и профессиональной точки зрения предложение. Он попросил его, по крайней мере, по словам Сулонена, сделать исходный код доступным для неуказанного использования. Программист не выполнил эту просьбу - как он сам выразился, это могло повлиять на его будущее в студии.



Благодаря People Make Games мы определенно знаем больше, но этого все еще недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, кто говорит правду в споре о Disco Elysium. Приведенная выше информация, хотя и противоречивая, все же показывает, что масштаб всего конфликта выходит далеко за рамки небольшой независимой студии или даже эстонского финансового рынка, превращаясь в глобальный скандал для индустрии видеоигр. Если только допустить, что Ubisoft и Microsoft также были втянуты во все это дело - пусть даже на мгновение.