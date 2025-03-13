Официальная мобильная версия Disco Elysium выйдет летом 2025 года

Студия ZA/UM анонсировала официальную мобильную версию Disco Elysium, которая станет эксклюзивом для Android. Разработчики называют её «удобной альтернативой в дороге» и нацелены привлечь новую аудиторию, включая пользователей TikTok.
- Две первые главы игры будут доступны бесплатно. Полная версия откроется за единовременную покупку и без рекламы.
- Обновлённые 360-градусные сцены, созданные специально для мобильных устройств, чтобы глубже погрузить игрока в мир Ревашоля.
- Полностью обновлённое аудио с полнейшей озвучкой, которая сделает опыт более атмосферным.
- Оптимизация под короткие игровые сессии, позволяя проходить игру в удобном темпе.
Глава студии Денис Хавел отметил, что одной из целей версии для Android стало привлечение пользователей TikTok. Разработчики хотят предложить формат игры, который «захватывает короткими отрывками истории, искусства и звука».
Disco Elysium Mobile выйдет летом 2025 года. Однако важно отметить, что многие ключевые разработчики оригинальной Disco Elysium больше не работают в ZA/UM. Некоторые из них уже трудятся над духовными наследниками культовой RPG.
Ооо, уже даже мобильная версия Disco Elysium скоро выйдет, а Cool-Games все ни как не могут русскую озвучку выпустить, анонсированную в 2023 году...
Хаха) Спросил в группе Cool-Games, есть ли какие-нибудь новости по озвучке Disco Elysium, закинули в черный список сообщества.
Русофобы однако
В игре великолепнейшая озвучка на английском ! Я его плохо знаю но не думаю что какая то cool-games сможет достойно перевести эту игру .
>Disco Elysium
>Привлечь аудиторию Tik Tok..
Сейчас у каждого есть смартфон, это круто что игра расширить список доступных платформ .Как раз будет повод познакомиться с этой нахваленной игрой
Ждём на 4pda // Егор Смирнов