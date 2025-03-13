Официальная мобильная версия Disco Elysium выйдет летом 2025 года

Студия ZA/UM анонсировала официальную мобильную версию Disco Elysium, которая станет эксклюзивом для Android. Разработчики называют её «удобной альтернативой в дороге» и нацелены привлечь новую аудиторию, включая пользователей TikTok.

Две первые главы игры будут доступны бесплатно . Полная версия откроется за единовременную покупку и без рекламы .

игры будут доступны . Полная версия откроется за и . Обновлённые 360-градусные сцены , созданные специально для мобильных устройств, чтобы глубже погрузить игрока в мир Ревашоля .

, созданные специально для мобильных устройств, чтобы глубже погрузить игрока в . Полностью обновлённое аудио с полнейшей озвучкой , которая сделает опыт более атмосферным .

с , которая сделает опыт более . Оптимизация под короткие игровые сессии, позволяя проходить игру в удобном темпе.

Глава студии Денис Хавел отметил, что одной из целей версии для Android стало привлечение пользователей TikTok. Разработчики хотят предложить формат игры, который «захватывает короткими отрывками истории, искусства и звука».

Disco Elysium Mobile выйдет летом 2025 года. Однако важно отметить, что многие ключевые разработчики оригинальной Disco Elysium больше не работают в ZA/UM. Некоторые из них уже трудятся над духовными наследниками культовой RPG.