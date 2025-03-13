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Disco Elysium 15.10.2019
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
8.9 1 006 оценок

Официальная мобильная версия Disco Elysium выйдет летом 2025 года

IKarasik
Новости

Студия ZA/UM анонсировала официальную мобильную версию Disco Elysium, которая станет эксклюзивом для Android. Разработчики называют её «удобной альтернативой в дороге» и нацелены привлечь новую аудиторию, включая пользователей TikTok.

  • Две первые главы игры будут доступны бесплатно. Полная версия откроется за единовременную покупку и без рекламы.
  • Обновлённые 360-градусные сцены, созданные специально для мобильных устройств, чтобы глубже погрузить игрока в мир Ревашоля.
  • Полностью обновлённое аудио с полнейшей озвучкой, которая сделает опыт более атмосферным.
  • Оптимизация под короткие игровые сессии, позволяя проходить игру в удобном темпе.

Глава студии Денис Хавел отметил, что одной из целей версии для Android стало привлечение пользователей TikTok. Разработчики хотят предложить формат игры, который «захватывает короткими отрывками истории, искусства и звука».

Дебютный трейлер "психогеографической" ролевой игры Hopetown от авторов Disco Elysium

Disco Elysium Mobile выйдет летом 2025 года. Однако важно отметить, что многие ключевые разработчики оригинальной Disco Elysium больше не работают в ZA/UM. Некоторые из них уже трудятся над духовными наследниками культовой RPG.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Footmob

Ооо, уже даже мобильная версия Disco Elysium скоро выйдет, а Cool-Games все ни как не могут русскую озвучку выпустить, анонсированную в 2023 году...

3
Footmob

Хаха) Спросил в группе Cool-Games, есть ли какие-нибудь новости по озвучке Disco Elysium, закинули в черный список сообщества.

2
Light of Tfuth Footmob

Русофобы однако

1
Shigofumi

В игре великолепнейшая озвучка на английском ! Я его плохо знаю но не думаю что какая то cool-games сможет достойно перевести эту игру .

0
Саня Цукино Усаги

>Disco Elysium

>Привлечь аудиторию Tik Tok..

3
Light of Tfuth
>Disco Elysium
>Привлечь аудиторию Tik Tok..
3
Madiark

Сейчас у каждого есть смартфон, это круто что игра расширить список доступных платформ .Как раз будет повод познакомиться с этой нахваленной игрой

1
Пользователь ВКонтакте

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0