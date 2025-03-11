Дебютный трейлер "психогеографической" ролевой игры Hopetown от авторов Disco Elysium

Компания-разработчик Longdue анонсировала запуск кампании на Kickstarter для своей новой "психогеографической ролевой игры" Hopetown. Проект выйдет с тизер-трейлером и новыми изображениями.

Важной частью проекта станет участие в нем Ленвала Брауна, рассказчика из Disco Elysium, который озвучит одного из ключевых персонажей. Браун выразил радость от участия в проекте, отметив, что ему приятно «оживить мир и создать историю, которая только и ждала своей озвучки».

Кроме того, к команде присоединился Мартин Луига, один из создателей Disco Elysium, который будет работать над повествованием и игровыми системами Hopetown. Луига подчеркнул, что нацелен на создание глубокой и увлекательной истории, которая поднимет жанр ролевых игр на новый уровень.

Также стоит отметить участие в проекте Петра Соболевского, руководившего командой создавших Disco Elysium. Он уверен, что Longdue собрала сильную команду, готовую создать «богатый, реактивный мир» с острым сценарием.

Кампания на Kickstarter начнется 17 марта, и разработчики надеются на поддержку поклонников ролевых игр для создания уникальной и атмосферной игры.