Вышло 9-часовое интервью со сценаристами Disco Elysium

На YouTube опубликовано масштабное интервью с бывшими сценаристами Disco Elysium — Арго Тууликом и Дорой Клиндич. Это первая часть большого 16-часового подкаста "Human Can Opener", в котором разработчики подробно рассказывают о внутренних конфликтах в ZA/UM, увольнениях ключевых сотрудников, корпоративных интригах и попытке сохранить права на франшизу.

Интервью охватывает события с 2021 по 2023 годы, включая увольнение Роберта Курвица, Александра Ростова и Хелен Хиндпере, а также кризис, связанный с управлением студией. В беседе обсуждаются влияние инвесторов, массовые увольнения, отменённый сиквел Disco Elysium (Y12) и внутренняя борьба за творческий контроль.

По словам Арго Туулика, время работы над сиквелом было наполнено напряжением, а многие сотрудники испытывали давление со стороны новых управленцев. Он также рассказал, что ключевые фигуры ZA/UM подвергались манипуляциям и "корпоративному перевороту", в результате которого авторы потеряли контроль над своим творением.

Дора Клиндич в интервью также отметила, что работа в ZA/UM ощущалась как постоянная борьба, а рост компании сопровождался бесконечными кадровыми перестановками и изменением её первоначальной культуры.

Интервью является самым детализированным разбором событий внутри ZA/UM на данный момент и проливает свет на скрытые конфликты студии.