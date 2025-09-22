ЧАТ ИГРЫ
Discounty 21.08.2025
Ролевая, Инди, Другой симулятор, Вид сверху
4.4 20 оценок

Авторы Discounty готовят масштабное обновление с новым контентом

Студия Crinkle Cut Games готовит масштабное обновление «Глубокие карманы» для Discounty, которое добавляет новые квесты, улучшения и возможности после завершения основной истории. Теперь у игроков появится больше способов потратить заработанные деньги и раскрыть тайны города.

Одним из главных нововведений стала возможность расширить магазин, выкопав подвал. Эта серия заданий превратит строительство в настоящее испытание — ведь в Бломкесте всегда найдутся те, кто проявит интерес к вашим планам. Дополнительно появился квест с Солруной, которая экспериментирует с краской и предлагает преобразить внешний вид магазина новыми цветами.

Обзор Discounty: "Галя, у нас отмена?!" Не в этот раз - у нас хорошая игра, которой недостаёт глубины

Не обошлось и без улучшений для магазина бонусов: теперь доступна новая категория наград, включая предметы для повышения эффективности и прибыли. Среди других нововведений — новые виды обуви и перчаток для Честера, удобные функции сканера и переработанная система очередей у кассы.

Обновление также внесет десятки правок качества жизни и исправлений ошибок: от более понятных описаний заданий и улучшенной работы NPC до оптимизации производительности.

Попробовать всё это можно уже сейчас в публичной бета-версии через Steam. Разработчики предупреждают: обязательно сделайте резервную копию сохранений перед началом игры.

