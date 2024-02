Геймдиректор Epic Mickey все еще хочет сделать Epic Mickey 3

После анонса Epic Mickey: Rebrushed, геймдиректор серии Уоррен Спектор выразил заинтересованность в создании третьей части серии. После выхода Epic Mickey в 2010 году, в 2012 году появилось продолжение под названием Epic Mickey 2: The Power of Two. Этот сиквел должен был подготовить почву для третьей части серии, но разработчик Junction Point Studios закрылся в 2013 году. Несмотря на то, что все закончилось более десяти лет назад, у Спектора все еще есть идея для Epic Mickey 3, и он заявил, что хотел бы сделать игру, хотя и не верит в ее осуществимость.

Выступая на LinkedIn, Спектор выразил волнение по поводу Epic Mickey: Rebrushed и похвалил команду Purple Lamp Studios за проделанную работу над ремейком. Спектор также сказал, что до сих пор гордится работой, которую он и сотрудники Junction Point проделали над Epic Mickey почти пятнадцать лет назад. В ответ Спектора спросили, будет ли он по-прежнему заинтересован в создании Epic Mickey 3, если представится такая возможность. Спектор объяснил, что, конечно, хотел бы, но не верит, что его нынешняя работа в OtherSide Entertainment позволит реализовать такой проект самостоятельно.

Я бы с радостью сделал Epic Mickey 3, но у меня есть работа, которая делает это невозможным. На самом деле у меня есть идея на высоком уровне, что бы я сделал в триквеле. Не волнуйтесь, то, над чем я сейчас работаю, очень круто, и OtherSide ищет сотрудников для этого проекта и еще одного, над которым мы работаем.

После анонса Epic Mickey: Rebrushed, некоторые давние поклонники серии надеялись, что этот ремейк - способ Disney оценить интерес и понять, будет ли Epic Mickey 3 востребованной игрой. Таким образом, если третья игра по Epic Mickey все-таки состоится, она, скорее всего, будет в значительной степени зависеть от Epic Mickey: Rebrushed будет иметь большой успех, когда она выйдет на рынок в течении этого года. Что касается релиза, то конкретная дата пока не известна, но ремейк появится в какой-то момент летом 2024 года на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.