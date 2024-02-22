Disney Epic Mickey: Rebrushed выйдет на ПК и консолях

Компания THQ Nordic объявила, что Disney Epic Mickey: Rebrushed официально выйдет на ПК и консолях в 2024 году. В честь этого анонса издательство опубликовало трейлер, который вы можете найти ниже.

Disney Epic Mickey - это яркий 3D-платформер, который изначально вышел на Nintendo Wii в 2010 году. Так что считайте, что Rebrushed - это его ремастер. Другими словами, в игре будет улучшенная графика.

В этой игре игроки смогут исследовать переосмысленную Пустошь, полную нестареющих диснеевских персонажей и историй. Их главным оружием станет волшебная кисть. С ее помощью они смогут рисовать, чтобы создавать, и разбавлять, чтобы изменять.

Путешествуя между землями Пустоши, игроки столкнутся с различными культовыми персонажами, такими как Освальд Счастливый Кролик, первое творение Уолта Диснея. Они также смогут собирать виртуальные значки Disney, решать творческие задачи и раскрывать секреты, исследуя классические уровни платформера, созданные по мотивам анимационных фильмов и короткометражек.

В ремастере обещается усовершенствованный геймплей с новыми способностями. Согласно описанию игры, у Микки появятся новые движения, такие как рывок, удар о землю и спринтерский бег.

Наконец, игра обещает предложить высокую реиграбельность с несколькими концовками, основанными на вашем уникальном стиле игры и решениях.