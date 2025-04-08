Платформер Disney Illusion Island может выйти на PlayStation 5

Платформер Disney Illusion Island, ранее доступный исключительно на Nintendo Switch, возможно, готовится к выходу на PlayStation 5. Как сообщает издание Gematsu, сайт PSDeals обнаружил на серверах PlayStation Store страницу проекта под названием Disney Illusion Island Starring Mickey and Friends. Пока что компания Disney официально не комментировала потенциальный мультиплатформенный релиз.

Согласно слитому описанию, версия для PS5 будет включать все функции оригинала, включая оффлайн-кооператив для 2–4 игроков. Интересно, что в новом названии добавлен подзаголовок Starring Mickey and Friends, чего не было у Switch-версии. Это может намекать на наличие нового контента или улучшений специально для PS5.

Хотя точной даты выхода не указано, сам факт существования страницы в базе PS Store указывает на то, что официальный анонс может состояться в ближайшее время.

Disney Illusion Island была анонсирована в 2022 году и вышла летом 2023-го. В ней игроки отправляются в красочное приключение по Острову Иллюзий, управляя классическими персонажами Disney — Микки, Минни, Дональдом и Гуфи. Игра предлагает элементы метроидвании: возможности для исследования, паркур и уникальные способности у каждого героя, особенно раскрывающиеся в кооперативном режиме.

Проект получил в целом положительные отзывы — на Metacritic у игры средняя оценка 73. Критики хвалили яркую анимацию, дизайн уровней и юмор, но жаловались на недостаток боевых механик и низкую сложность.