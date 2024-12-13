Анонсирована комедийная игра Dispatch со звездным актерским составом

Анонс этой игры на The Game Awards 2024 сильно выделялся на фоне остальных, ведь игру представили Аарон Пол и талантливая актриса озвучивания Лора Бейли. Как оказалось — это лишь часть очень мощного актерского состава проекта.

Dispatch представляет собой интерактивную комедию о супергероях, где игроку предстоит регулярно совершать выбор, который должен оказывать глубокое влияние на историю. Помимо веселых диалогов, геймеров ждет и более глубокий геймплей. Под управление будет находиться целая команда супергероев-неудачников.

Главный герой игры — менеджер/координатор, который пытается не только помочь всем в городе, но и сделать команду более успешной. Игроков ожидает и стратегическое управление и офисные интриги, и даже собственный путь от маленького человека до настоящего героя.

Немалую роль в Dispatch играют приглашенные актеры, которые и создадут нужну атмосферу и химию в коллективе. Помимо Пола и Бейли, в озвучивании также участвуют Джеффри Райт, Эрин Иветт, Jacksepticeye, Moistcr1tikal, Аланах Пирс, Трэвис Уиллингем, Джоэл Хейвер, Лэнс Кантстополис, Мэтью Мерсер. Это очень мощный каст, который способен показать нечто интересное.

Точной даты релиза у Dispatch нет, но ее стоит ожидать в 2025 году.