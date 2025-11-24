Dispatch получил важный патч: исправлены достижения, сюжетные сбои и проблемы стабильности

Супергеройский интерактивный хит Dispatch продолжает совершенствоваться: разработчики выпустили крупное обновление, которое устраняет ключевые ошибки и повышает стабильность проекта. Патч затрагивает как технические аспекты, так и важные сюжетные элементы, улучшая общее качество игры.
Одним из главных исправлений стало решение проблем с достижениями. Теперь игроки наконец-то могут получить заслуженные награды — исправлены баги, препятствующие открытию трофеев «Взломано Робертом» и «Мини-макс». Существенные корректировки получили также отношения между персонажами: финальные эпизоды, 7-й и 8-й, стали более последовательными и логичными в зависимости от выбора игрока.
Патч устранил «мягкий блок» в начале восьмой главы, из-за которого некоторые пользователи не могли продолжить прохождение. Исправлены и ошибки в сценарии «Лётная школа», возникавшие у героев с уже прокачанными навыками. Кроме того, обновление включает потенциальное решение для случайных вылетов, проблем при запуске и конфликтов антивирусного ПО на этапах взлома.
Разработчики улучшили меню настройки опыта, сделали систему сохранений надёжнее и добавили десятки мелких правок в графике, аудио и локализации, делая Dispatch ещё более отполированным.
Интерактивная игра от ветеранов Telltale оказалась неожиданно успешной — сюжет успели попробовать уже 2 миллиона игроков. Авторы признались, что удивлены тем, насколько «правильными» и «предсказуемыми» оказались решения большинства пользователей, что лишь подогревает интерес к дальнейшим обновлениям проекта.
